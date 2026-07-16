Як швидко продаються квартири в Україні Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Як швидко продаються квартири в Україні

На початку липня 2026 року середня швидкість продажу квартир у Києві була такою ж, як і рік тому: термін експозиції квартир становив 41 день.

Про це йдеться в аналітиці ЛУН.

Водночас у піврічній ретроспективі зафіксовано відчутне пришвидшення укладання угод: порівняно із січнем, коли продаж тривав у середньому 60 днів, термін експозиції скоротився на 31,7%.

Проте протягом останнього місяця ринок трохи сповільнився порівняно з червнем (час експозиції збільшився з 40 до 41 дня) — але це цілком відповідає традиційній сезонності, коли попит в літні місяці знижується.

Як зазначають експерти ЛУН, якщо ж подивитись на ринок більш уважно, то побачимо, що терміни експозиції змінюються в залежності від кімнатності. 1-кімнатні квартири втратили колишню динаміку — за рік час їхнього продажу зріс на чверть, збільшившись із 32 до 40 днів.

Натомість багатокімнатне житло почало знаходити покупців значно швидше. Термін експозиції 2-кімнатних квартир скоротився на 13,6%, з 44 до 38 днів — тобто 2-кімнатна квартира зараз продається швидше 1-кімнатної.

Куди змістився попит

Також цікаву річну динаміку продемонстрували 3-кімнатні квартири: рік до року час їхнього продажу зменшився на 20,8% (з 53 до 42 днів), а порівняно з січневим піком (73 дні) такі квартири знаходять покупців майже вдвічі швидше.

Тобто попит на однокімнатні квартири стає стриманішим — схоже, що фокус покупців змістився на більш просторе житло.

Продовжує підвищуватись і доступність квартир. Рік тому медіанна ціна столичної 1-кімнатної квартири становила 7,6 середніх по місту річних зарплати, а зараз вона знизилась до 7,5 річних зарплат.

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