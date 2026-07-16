Держстат повідомив, як зросли ціни на будівельні роботи в Україні Сьогодні 07:32 — Нерухомість

Держстат повідомив, як зросли ціни на будівельні роботи в Україні

У травні 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 21,8% порівняно з травнем минулого року.

Про йе йдеться в даних Держстату

Де найбільше

Найбільше зросла вартість робіт у нежитловому будівництві — на 22,8%.

Майже такими самими були темпи в інженерному будівництві, де ціни піднялися на 22,4%.

Житлове будівництво за рік подорожчало на 18,7%.

Порівняно з квітнем ціни в усіх трьох сегментах зросли на 1,9%.

За перші п’ять місяців 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 14,3% порівняно з таким самим періодом торік. У нежитловому будівництві ціни зросли на 15%, в інженерному — на 14,4%, а в житловому — на 12,6%.

За весь 2025 рік будівельні роботи подорожчали на 5,8%, а у 2024 році — на 7,9%. У 2023 році зростання становило 15,8%.

За січень — травень 2026 року ціни вже піднялися більше, ніж за весь 2024 або 2025 рік, і майже досягли показника за весь 2023 рік.

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