Держстат повідомив, як зросли ціни на будівельні роботи в Україні

Найбільше зросла вартість робіт у нежитловому будівництві — на 22,8%.
Майже такими самими були темпи в інженерному будівництві, де ціни піднялися на 22,4%.
Житлове будівництво за рік подорожчало на 18,7%.
Порівняно з квітнем ціни в усіх трьох сегментах зросли на 1,9%.
За перші п’ять місяців 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 14,3% порівняно з таким самим періодом торік. У нежитловому будівництві ціни зросли на 15%, в інженерному — на 14,4%, а в житловому — на 12,6%.
За весь 2025 рік будівельні роботи подорожчали на 5,8%, а у 2024 році — на 7,9%. У 2023 році зростання становило 15,8%.
За січень — травень 2026 року ціни вже піднялися більше, ніж за весь 2024 або 2025 рік, і майже досягли показника за весь 2023 рік.