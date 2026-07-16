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Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі

Нерухомість
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Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі
Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі
Київ утримав лідерство за вартістю просторого житла, проте в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову, незважаючи на те, що саме таке житло подорожчало у піврічній ретроспективі.
Фокус покупців змістився на просторіше житло: 2- кімнатні квартири знаходять власників швидше, ніж 1-кімнатні.
Завдяки вирівнюванню зарплат та цін доступність нерухомості в Києві трохи покращилася. У сегменті приватних будинків після зимового піку ціни знизилися, але влітку знову пішли вгору.
Згідно даних ЛУН, середня вартість квадратного метру житла в столиці утримує першість по країні в сегменті 2- та 3-кімнатних квартир, але поступилася Львову в сегменті 1-кімнатних. На 1 липня, медіана «квадрату» 1-кімнатних в Києві досягла $1690 (+9% рік до року), 2-кімнатних — $1620 (+6%), а 3-кімнатних — $1650 (+2%).
Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі
Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі

Вартість квадратного метра демонструє висхідну динаміку в усіх районах

У Києві в сегменті однокімнатних квартир найбільше подорожчав «метр» в Печерському районі, де за рік медіана злетіла на 25%, досягнувши позначки $2,97 тис.
Суттєве збільшення вартості квадратного метра також зафіксовано в Оболонському (+21%) та Шевченківському (+16%) районах. Натомість найменший приріст відбувся у Святошинському (+6%) та Дніпровському (+9%) районах.
Попри загальне здорожчання за рік на 11%, найдоступнішим у цьому сегменті залишається Деснянський район із показником $1,11 тис. за кв.м.
Київ в сегменті 1-кімнатних квартир поступився Львову — деталі
Раніше ми писали, найнедоступнішою купівля житла залишається для жителів західних регіонів, хоча наприкінці 2 кварталу 2026 року там спостерігається певна стабілізація.
Так, у Львові та Ужгороді у квітні для купівлі 1-кімнатної квартири потрібно було відкладати повний дохід протягом 8,8 року, а вже на початку липня цей індекс знизився до 8,6 року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на квартири
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