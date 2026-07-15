Ринок управління житловою нерухомістю остаточно переходить від моделі жеків Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Ринок управління житловою нерухомістю остаточно переходить від моделі жеків

В Україні через виклики війни стрімко змінюється ринок управління житловою нерухомістю.

Застаріла модель ЖЕКів остаточно відходить у минуле, поступаючись місцем професійним сервісним та інженерним компаніям.

Про це в інтерв’ю виданню Prof Build повідомив власник групи компаній «Сучасні муніципальні технології» Сергій Андреєв.

За його словами, якщо до 2022 року ринок був сфокусований переважно на комфорті, комерційній нерухомості та розвитку житлових комплексів, то сьогодні додатковий запит — це безпека та автономність. Йдеться про здатність будинку функціонувати під час блекаутів, атак на енергосистему чи кризових ситуацій, що включає генератори, сонячні електростанції, резервне живлення, протипожежні системи та укриття.

Створення ОСББ само по собі не вирішило проблему професійного управління, адже у більшості випадків мешканці не мають достатньої технічної, юридичної чи фінансової експертизи для управління складними інженерними системами, тоді як сучасний будинок — це фактично окреме підприємство.

«Ми повинні відійти від старої моделі, де управляюча компанія асоціювалася винятково з прибиранням території чи аварійним сантехніком», — зазначив експерт.

Нині багатоквартирний будинок складається з десятків взаємопов’язаних систем: теплопостачання, насосних станцій, автоматики, вентиляції, димовидалення, протипожежного захисту, систем контролю доступу, відеонагляду, ліфтового господарства, резервного живлення, генераторів, сонячних електростанцій, інверторів та акумуляторних систем. З цієї причини сучасна управляюча компанія трансформується в інженерну структуру, яка повинна мислити системно та стратегічно.

Власник групи компаній підкреслює необхідність переходу до превентивної та аналітичної моделі роботи.

«Якщо раніше ринок працював за принципом „сталося — полагодили“, то сьогодні цього вже недостатньо. Інженерний підхід — це постійний аудит систем, моніторинг навантажень, прогнозування ризиків, модернізація обладнання та підготовка будинку до кризових сценаріїв. І війна дуже чітко показала, наскільки це важливо», — наголосив Сергій Андреєв.

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