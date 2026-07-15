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Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні

Нерухомість
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Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні
Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні
На вторинному ринку України триває загальне зростання цін, причому найактивнішу динаміку демонструє Тернопіль.
Про це йдеться в звіті ЛУН.
ТОП-3 міст
Трійка міст-лідерів за найвищою вартістю нерухомості залишається незмінною: Київ, Львів та Ужгород.
За абсолютною вартістю приватних будинків першу сходинку посідає столичний регіон.
Попри всі виклики, ціни на вторинному ринку житла в Україні продовжують демонструвати висхідний тренд — ціни на квартири та будинки ростуть майже по всій країні. При цьому найактивніша цінова динаміка зараз спостерігається не в найдорожчих містах-мегаполісах та на крайньому заході України, а в центральних та східних регіонах західної частини країни.
Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні

Найбільше зростання рік до року

В усіх категоріях вторинного житла було зафіксовано в Тернополі. Медіана повних цін на 1-кімнатні квартири в місті збільшилася на 22% до $47,6 тис., 2-кімнатні квартири подорожчали на 25% до $75 тис., а 3-кімнатні в Тернополі додали 30% та досягли медіани у $89,5 тис.
Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні
Тим не менше, за підсумками 6 місяців 2026 року трійка міст-лідерів за середньою вартістю квартир залишилась незмінною: це Київ, Львів та Ужгород. При цьому в сегменті 1-кімнатних квартир Львів утримує першість за абсолютною вартістю — медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становить $72 тис., що на 11% більше, ніж торік.
Столичний показник у цьому ж сегменті становить $69,9 тис. із річним приростом у 8%. Третю сходинку посідає Ужгород, де 1 липня медіанна вартість 1-кімнатних квартир досягла позначки $67,5 тис., додавши за рік 7%.

Київ

Проте столиця зберігає лідерство за абсолютною ціною квартир більших форматів.
Медіанна ціна 2-кімнатних квартир у Києві становить $106 тис. проти $100 тис. у Львові, та $95 тис. в Ужгороді, а 3-кімнатних — $155 тис. проти $130 тис. та $110 тис. відповідно.

Будинки

В сегменті приватних будинків найвищі ціни зафіксовані в столиці, де медіанна вартість міського будинку становить $220 тис. із річним приростом у 10%.
На заході України головними ціновими центрами є Львів із медіаною $200 тис. (+3%) за приватний будинок та Ужгород з вартістю будинка $173 тис. (+8%).
Серед західних обласних центрів найбільші темпи зростання вартості будинків показали Тернопіль, де ціна зросла на 33% рік до року до $120 тис., та Луцьк із приростом у 30% та медіаною $108 тис. На півдні лідирує Одеса, де медіанна ціна будинку досягла $160 тис. (+7% за рік).
Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні
В містах східних регіонів динаміка цін на будинки не є однорідною. У Харкові зафіксовано зростання вартості міських будинків на 22%, що на початок липня 2026 року сформувало там медіану на рівні $85,5 тис. Водночас у Дніпрі ціни в цьому сегменті ринка знизилися на 5%, тож медіана вартості приватного будинка в місті зафіксувалась на позначці $52,4 тис.

Що в областях

В областях поза межами обласних центрів бачимо дещо іншу картину. Протягом року найвищий приріст медіанної вартості за цілий об’єкт продемонструвала Одеська область, де ціни підскочили на 42% і досягли $63 тис.
Впевнену динаміку також показали Вінниччина із зростанням на 37%, Рівненщина, яка додала 31%, та Чернівецька область із показником +29%. Станом на 1 липня медіана вартості приватного будинку в цих областях досягла позначок $61,5 тис., $46 тис. та $42,6 тис. відповідно.
Цікавим трендом є те, що хоча Київська область і залишається найдорожчим регіоном країни, темпи зростання цін там уповільнилися і становлять лише +6% за рік, що помітно менше темпи подорожчання житла на заході та півдні України.
Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні
Якщо ж аналізувати не повну ціну за будинок, а вартість квадратного метра, то тут найактивніше дорожчали Рівненська й Одеська області (обидві по +25%), а також Львівська та Волинська (обидві по +23%).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Житлова нерухомістьКвартира
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