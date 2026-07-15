Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні Сьогодні 10:00 — Нерухомість

Ціни на квартири та будинки зростають майже по всій країні

На вторинному ринку України триває загальне зростання цін, причому найактивнішу динаміку демонструє Тернопіль.

ТОП-3 міст

Трійка міст-лідерів за найвищою вартістю нерухомості залишається незмінною: Київ, Львів та Ужгород.

За абсолютною вартістю приватних будинків першу сходинку посідає столичний регіон.

Попри всі виклики, ціни на вторинному ринку житла в Україні продовжують демонструвати висхідний тренд — ціни на квартири та будинки ростуть майже по всій країні. При цьому найактивніша цінова динаміка зараз спостерігається не в найдорожчих містах-мегаполісах та на крайньому заході України, а в центральних та східних регіонах західної частини країни.

Найбільше зростання рік до року

В усіх категоріях вторинного житла було зафіксовано в Тернополі. Медіана повних цін на 1-кімнатні квартири в місті збільшилася на 22% до $47,6 тис., 2-кімнатні квартири подорожчали на 25% до $75 тис., а 3-кімнатні в Тернополі додали 30% та досягли медіани у $89,5 тис.

Тим не менше, за підсумками 6 місяців 2026 року трійка міст-лідерів за середньою вартістю квартир залишилась незмінною: це Київ, Львів та Ужгород. При цьому в сегменті 1-кімнатних квартир Львів утримує першість за абсолютною вартістю — медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку тут становить $72 тис., що на 11% більше, ніж торік.

Столичний показник у цьому ж сегменті становить $69,9 тис. із річним приростом у 8%. Третю сходинку посідає Ужгород, де 1 липня медіанна вартість 1-кімнатних квартир досягла позначки $67,5 тис., додавши за рік 7%.

Київ

Проте столиця зберігає лідерство за абсолютною ціною квартир більших форматів.

Медіанна ціна 2-кімнатних квартир у Києві становить $106 тис. проти $100 тис. у Львові, та $95 тис. в Ужгороді, а 3-кімнатних — $155 тис. проти $130 тис. та $110 тис. відповідно.

Будинки

В сегменті приватних будинків найвищі ціни зафіксовані в столиці, де медіанна вартість міського будинку становить $220 тис. із річним приростом у 10%.

На заході України головними ціновими центрами є Львів із медіаною $200 тис. (+3%) за приватний будинок та Ужгород з вартістю будинка $173 тис. (+8%).

Серед західних обласних центрів найбільші темпи зростання вартості будинків показали Тернопіль, де ціна зросла на 33% рік до року до $120 тис., та Луцьк із приростом у 30% та медіаною $108 тис. На півдні лідирує Одеса, де медіанна ціна будинку досягла $160 тис. (+7% за рік).

В містах східних регіонів динаміка цін на будинки не є однорідною. У Харкові зафіксовано зростання вартості міських будинків на 22%, що на початок липня 2026 року сформувало там медіану на рівні $85,5 тис. Водночас у Дніпрі ціни в цьому сегменті ринка знизилися на 5%, тож медіана вартості приватного будинка в місті зафіксувалась на позначці $52,4 тис.

Що в областях

В областях поза межами обласних центрів бачимо дещо іншу картину. Протягом року найвищий приріст медіанної вартості за цілий об’єкт продемонструвала Одеська область, де ціни підскочили на 42% і досягли $63 тис.

Впевнену динаміку також показали Вінниччина із зростанням на 37%, Рівненщина, яка додала 31%, та Чернівецька область із показником +29%. Станом на 1 липня медіана вартості приватного будинку в цих областях досягла позначок $61,5 тис., $46 тис. та $42,6 тис. відповідно.

Цікавим трендом є те, що хоча Київська область і залишається найдорожчим регіоном країни, темпи зростання цін там уповільнилися і становлять лише +6% за рік, що помітно менше темпи подорожчання житла на заході та півдні України.

Якщо ж аналізувати не повну ціну за будинок, а вартість квадратного метра, то тут найактивніше дорожчали Рівненська й Одеська області (обидві по +25%), а також Львівська та Волинська (обидві по +23%).

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