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Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)

Нерухомість
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Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)
Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)
Ринок оренди житла в Україні влітку 2026 року: пропозиція та попит зростають, ціни теж йдуть вгору.
Про це йдеться в інфографіці маркетплейсу DIM.RIA.
У червні кількість оголошень про оренду житла продовжила зростати у всіх регіонах.
Найбільший ріст фіксувався у Херсонській (+108%), Житомирській (+52%), Кіровоградській (+49%) та Черкаській (+42%) областях.

Ціни

У червні 2026-го Київ надалі очолює рейтинг за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 27 тис. грн, це на 4% більше у порівнянні з травнем.
На Закарпатті ціна залишилася такою самою, як у травні — 22,5 тис. грн.
У Черкаській області у червні зафіксовано значне подорожчання оренди — на 27%.
У результаті середня вартість однокімнатної квартири тут зрівнялася зі Львівською областю і становить 19 тис. грн.
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Де найдешевше

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4 тис. грн за місяць.

Що в Києві

У столиці ціни на оренду в червні зросли у всіх районах.
Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)
Найдорожча оренда в Печерському районі — 36 тис. грн (+3% порівняно з травнем), найдешевша у Деснянському — 13 тис. грн за однокімнатну квартиру (+30% до травня).

Попит в регіонах

У червні інтерес до оренди збільшувався по всіх областях України. Найдинамічніше у Чернігівській (+27%), Тернопільській (+26%), Житомирській (+21%) та Волинській (+20%) областях.
Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)
Найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом у Тернопільській та Миколаївській областях: у середньому на 1 оголошення припадає 8 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.
Зміст
1.
Ціни
2.
Де найдешевше
3.
Що в Києві
4.
Попит в регіонах
Нагадаємо, середина літа є перехідним етапом між весняною активністю та осіннім сезоном. У цей час кількість нових орендарів зазвичай зростає незначно, тому більшість власників житла не поспішають переглядати вартість оренди.
Втім точкове подорожчання можливе у Києві, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Саме у цих містах попит на житло перевищує пропозицію, особливо у сегменті якісних квартир.
Раніше Finance.ua писав, що на ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаНерухомість
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