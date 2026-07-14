Ціни на оренду житла влітку 2026 року (Київ та регіони)

Нагадаємо, середина літа є перехідним етапом між весняною активністю та осіннім сезоном. У цей час кількість нових орендарів зазвичай зростає незначно, тому більшість власників житла не поспішають переглядати вартість оренди.
Втім точкове подорожчання можливе у Києві, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Саме у цих містах попит на житло перевищує пропозицію, особливо у сегменті якісних квартир.
Раніше Finance.ua писав, що на ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.