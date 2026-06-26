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Ринок оренди в Україні: які області показали найбільше зростання цін (інфографіка)

Нерухомість
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Найбільший відсотковий стрибок медіанних цін у всіх сегментах квартир зафіксовано у прифронтових областях
Найбільший відсотковий стрибок медіанних цін у всіх сегментах квартир зафіксовано у прифронтових областях
На ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Найбільший відсотковий стрибок медіанних цін у всіх сегментах квартир зафіксовано у прифронтових областях — Харківській та Запорізькій. Водночас у західних та центральних регіонах, попри нижчі темпи приросту у відсотках, зберігається найвища вартість оренди в абсолютних цифрах, що підтверджує стабільно високий рівень цін у цих регіонах.
Інфографіка створена за допомогою АІ
Інфографіка створена за допомогою АІ

Однокімнатні квартири

Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області — на 60% і становить 8 000 гривень.
Вагоме зростання вартостей також зафіксовано в наступних областях:
  • Харківській — на 44% з актуальною медіанною вартістю 6 500 грн;
  • Закарпатській — майже на 31%, медіанна вартість — 21 818 грн;
  • Івано-Франківській — майже на 29%, медіанна вартість — 16 073 грн;
  • Полтавській — на 25%, медіанна вартість — 10 000 грн;
  • Кіровоградській — на 21%, медіанна вартість — 8 500 грн;
  • Тернопільській — майже на 20%, медіанна вартість — 13 182 грн.

Двокімнатні квартири

На ринку оренди двокімнатних квартир вартість зросла найбільше у Харківській області — майже на 85%. Актуальна медіанна ціна становить 12 000 грн.
Суттєве зростання вартості спостерігається ще в низці областей:
  • Запорізькій — на 69%, медіанна ціна — 11 000 грн;
  • Закарпатській — майже на 42%, медіанна ціна — 26 449 грн;
  • Тернопільській — на 28%, медіанна ціна — 15 390 грн;
  • Черкаській — на 27%, медіанна ціна — 14 000 грн;
  • Кіровоградській — на 22%, медіанна ціна — 11 000 грн;
  • Чернівецькій — майже на 22%, медіанна ціна — 17 694 грн;
  • Івано-Франківській — на 21%, медіанна ціна —17 705 грн.

Трикімнатні квартири

Довгострокова оренда трикімнатних квартир зазнала найбільшого здорожчання у Харківській області — майже на 67%, де актуальна медіанна ціна становить 15 000 гривень.
Істотне зростання відбулося ще в девʼяти областях:
  • Запорізькій — на 51%, медіанна ціна наразі становить 13 000 грн;
  • Кіровоградській — на 40%, медіанна ціна — 14 000 грн;
  • Полтавській — на 36%, медіанна ціна — 15 000 грн;
  • Івано-Франківській області — на 36%, медіанна ціна — 19 767 грн;
  • Київській — на 32%, медіанна ціна — 20 000 грн;
  • Львівській — майже на 27%, медіанна ціна — 25 500 грн;
  • Закарпатській — майже на 26%, медіанна ціна — 24 240 грн;
  • Миколаївській — на 20%, медіанна ціна — 12 000 грн;
  • Чернівецькій — майже на 20%, медіанна ціна — 19 877 грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на травень 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Києві становила 110 тис. грн на місяць. Це на 16% більше, ніж у травні 2025 року. Серед передмість найбільше зростання зафіксували у Білогородці на 95%, до 97 тис. грн.
Також суттєво подорожчала оренда у Гнідині (+75% до 109 тис. грн) та Гостомелі (+69% до 70 тис. грн). У Чабанах показник за рік сягнув +41%, до 70 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираОренда нерухомостіОренда житла
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