В Естонії заборонять громадянам росії та білорусі купувати нерухомість Сьогодні 16:35 — Світ

Заборона поширюватиметься на громадян росії та білорусі, які не мають в Естонії посвідки на постійне проживання або права на постійне проживання.

Уряд Естонії схвалив законопроєкт, який забороняє купувати нерухомість громадянами росії та білорусі, а також компаніями й юридичними особами, що перебувають під їхнім контролем. Обмеження стосуватимуться осіб, які не мають посвідки на постійне проживання в Естонії.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає мовник ERR.

Зміни до закону про обмеження придбання нерухомості спрямовані на зниження ризиків використання об’єктів нерухомості в Естонії для розвідувальної діяльності, операцій впливу, підготовки диверсій або створення стратегічно важливих позицій в інтересах ворожих держав.

Кого стосуватимуться обмеження

Заборона поширюватиметься на громадян росії та білорусі, які не мають в Естонії посвідки на постійне проживання або права на постійне проживання.

Також обмеження діятимуть щодо компаній, зареєстрованих в росії та білорусі, а також юридичних осіб незалежно від країни реєстрації, якщо їхній кінцевий бенефіціар підпадає під встановлені обмеження.

Нові правила діятимуть на всій території Естонії та охоплюватимуть придбання квартир, прав забудови й часток у нерухомому майні.

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Водночас закон не матиме зворотної дії та не впливатиме на вже набуту власність. Обмеження також не поширюватимуться на громадян росії та білорусі, які мають в Естонії посвідку на постійне проживання або право постійного проживання.

Оренда нерухомості залишатиметься дозволеною.

У виняткових випадках уряд зможе надати дозвіл на придбання нерухомості, якщо така угода не суперечитиме меті встановлених обмежень.

Посилення контролю за угодами

Документ також запроваджує перевірку кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та їхнього громадянства під час здійснення операцій з нерухомістю. Контроль здійснюватимуть нотаріуси, судові виконавці, керуючі процедурами банкрутства, органи з відчуження державного майна, а також Земельне та просторове агентство Естонії.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що в умовах зміненої безпекової ситуації держава має усунути можливості, які можуть бути використані ворожими країнами.

Таро також зазначив, що обмеження мають діяти не лише формально, тому їх не можна обходити через створення компаній в Естонії чи інших країнах Європи для придбання нерухомості.

Коли можуть запровадити нові правила

Аналогічні обмеження вже діють у Латвії та Фінляндії.

За оцінками уряду, вплив нових правил на ринок нерухомості буде незначним. Відповідно до даних про укладені угоди у 2025 році, потенційні обмеження могли б стосуватися приблизно 600 операцій із нерухомістю.

Набуття чинності закону заплановане на 1 січня 2027 року.

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