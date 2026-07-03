0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка)

Світ
14
Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка)
Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка)
1 липня 2026 року Ірландія перейняла головування в Раді ЄС.
Головування змінюється між країнами ЄС кожні 6 місяців. Протягом цього 6-місячного періоду головуюча країна головує на засіданнях Ради на всіх рівнях, допомагаючи забезпечити узгодженість роботи ЄС.
З цієї нагоди Євростат публікує деяку інформацію та статистику щодо Ірландії.
Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка)
Раніше ми писали, що Ірландія платитиме українцям за повернення на батьківщину. В Ірландії ініціюють зміни щодо підтримки українців, які прибули до країни після повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, біженцям надаватимуть фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину, а також поступово скасують частину соціальних програм.
Наразі особи, які шукають притулку, можуть отримати фінансову допомогу до 2 500 євро на людину або до 10 000 євро на сім’ю для повернення до країни походження.
Також уряд планує поступово згортати державну підтримку для приблизно 16 тисяч українців, які прибули до Ірландії на початку повномасштабної війни.
Очікується, що програма повернення буде реалізована протягом найближчих 12 місяців.
Також Ірландія запускає нову програму на проживання для українців. Ірландія готує нову схему для осіб, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Влада хоче дати частині українців можливість залишитися довше, але вже за новими правилами і вимогами.
Новий механізм називатиметься Temporary Protection Transition Scheme. Дозвіл на проживання надаватимуть на базі статусу Stamp 4.
Його видаватимуть:
  • на термін до 2 років;
  • із можливістю подальшого продовження ще на 2 роки.
Час перебування за цим дозволом зараховуватиметься для майбутнього отримання громадянства Ірландії через натуралізацію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems