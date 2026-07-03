Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка) Сьогодні 09:45 — Світ

Яка країна головує в Раді ЄС з 1 липня (інфографіка)

1 липня 2026 року Ірландія перейняла головування в Раді ЄС.

Головування змінюється між країнами ЄС кожні 6 місяців. Протягом цього 6-місячного періоду головуюча країна головує на засіданнях Ради на всіх рівнях, допомагаючи забезпечити узгодженість роботи ЄС.

З цієї нагоди Євростат публікує деяку інформацію та статистику щодо Ірландії.

Раніше ми писали , що Ірландія платитиме українцям за повернення на батьківщину. В Ірландії ініціюють зміни щодо підтримки українців, які прибули до країни після повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, біженцям надаватимуть фінансову допомогу для добровільного повернення на батьківщину, а також поступово скасують частину соціальних програм.

Наразі особи, які шукають притулку, можуть отримати фінансову допомогу до 2 500 євро на людину або до 10 000 євро на сім’ю для повернення до країни походження.

Також уряд планує поступово згортати державну підтримку для приблизно 16 тисяч українців, які прибули до Ірландії на початку повномасштабної війни.

Очікується, що програма повернення буде реалізована протягом найближчих 12 місяців.

проживання для українців. Ірландія готує нову схему для осіб, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Влада хоче дати частині українців можливість залишитися довше, але вже за новими правилами і вимогами. Також Ірландія запускає нову програму наІрландія готує нову схему для осіб, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Влада хоче дати частині українців можливість залишитися довше, але вже за новими правилами і вимогами.

Новий механізм називатиметься Temporary Protection Transition Scheme. Дозвіл на проживання надаватимуть на базі статусу Stamp 4.

Його видаватимуть:

на термін до 2 років;

із можливістю подальшого продовження ще на 2 роки.

Час перебування за цим дозволом зараховуватиметься для майбутнього отримання громадянства Ірландії через натуралізацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.