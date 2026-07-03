У Німеччині працюють над механізмами повернення українців мобілізаційного віку Сьогодні 12:01 — Світ

У Німеччині працюють над механізмами повернення українців мобілізаційного віку

Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення громадян України мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Декларація про стратегічне партнерство містить положення щодо координації повернення українців, Unity Hub та робочих груп із повернення й інтеграції. Зокрема, в Німеччині працюють над механізмами повернення українців мобілізаційного віку.

Коментуючи питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну, дипломат підтвердив, що відповідні механізми вже опрацьовуються.

«Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи», — заявив Макеєв.

Робота з координації повернення українців має дві складові

Перша передбачає взаємодію держави з українською громадою через центри Unity Hub, де громадянам надають інформацію про наявні можливості.

Другий напрям стосується співпраці з німецькою стороною щодо пошуку механізмів сприяння поверненню українців.

«Для цього між українськими та німецькими відомствами створено робочу групу, в межах якої відбувається обмін інформацією», — зазначив Макеєв.

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За словами дипломата, Україні важливо розуміти структуру української громади в Німеччині.

Водночас він наголосив, що Київ і Берлін зацікавлені у збереженні зв’язку цих людей з Україною.

«Це в наших інтересах і в інтересах Німеччини — зробити так, щоб на фахово підготовлених українців можна було розраховувати під час відбудови України. Це наш спільний інтерес», — підкреслив посол.

У Німеччині перебувають близько 1,3 млн українців

«Ми маємо знати нашу аудиторію. Сьогодні близько 1 мільйона 300 тисяч українців перебувають у Німеччині. Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася», — сказав Макеєв.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті закликав європейські країни не поспішати зі згортанням тимчасового захисту та програм підтримки українців, які виїхали до Європи через повномасштабну війну.

У своїй заяві Майкл О’Флаєрті наголосив на необхідності не припиняти та не обмежувати чинні механізми підтримки громадян України, які знайшли прихисток у європейських країнах після початку війни. Комісар висловив занепокоєння через дедалі активніші дискусії щодо перегляду підходів до підтримки українців. Зокрема, йдеться про пропозиції відмовляти у захисті чоловікам призовного віку або жителям регіонів, які вважаються відносно безпечними.

Також ми писали , що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив , що ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Укрінформ За матеріалами:

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