Рада Європи закликала не обмежувати захист українців призовного віку Сьогодні 12:37 — Світ

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті закликав європейські країни не поспішати зі згортанням тимчасового захисту та програм підтримки українців, які виїхали до Європи через повномасштабну війну.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву, опубліковану пресслужбою Ради Європи.

Заклик зберегти підтримку українців

У своїй заяві Майкл О’Флаєрті наголосив на необхідності не припиняти та не обмежувати чинні механізми підтримки громадян України, які знайшли прихисток у європейських країнах після початку війни.

За його словами, станом на березень 2026 року в країнах Європейського Союзу перебували близько 4,3 млн українців, які користуються статусом тимчасового захисту.

Комісар висловив занепокоєння через дедалі активніші дискусії щодо перегляду підходів до підтримки українців. Зокрема, йдеться про пропозиції відмовляти у захисті чоловікам призовного віку або жителям регіонів, які вважаються відносно безпечними.

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Він також звернув увагу на тенденції до скорочення соціальної підтримки українців у приймаючих країнах, політики заохочення до повернення та зростання «втоми від українських біженців» у суспільствах країн, де їм надали прихисток.

«Зараз час для більшої солідарності, а не меншої… Поточна реальність на місці в Україні не відповідає умовам для безпечного та гідного повернення», — наголошує посадовець.

Він зауважив, що скорочення підтримки без урахування всіх обставин загрожує тим, що українці з тимчасовим захистом будуть опинятися у складній правовій ситуації, фінансових труднощах і повертатися додому не за вільним вибором, а під тиском обставин.

Питання прав людини

О’Флаєрті підкреслив, що відмова у тимчасовому захисті окремим категоріям громадян на підставі узагальнених критеріїв викликає питання щодо дотримання прав людини.

Він зазначив, що жоден регіон України не можна вважати повністю безпечним, оскільки російські атаки періодично зачіпають і міста західних областей. Водночас кількість цивільних жертв унаслідок російських ударів останніми місяцями досягла найвищого рівня з 2022 року.

Крім того, комісар застеріг, що прив’язка права на захист до військового обов’язку може призвести до збільшення кількості звернень українців за статусом біженця. У зв’язку з цим він закликав забезпечити індивідуальний підхід під час розгляду кожної заяви.

Основні рекомендації Ради Європи

У підсумкових рекомендаціях Майкл О’Флаєрті закликав держави-члени Ради Європи забезпечити дію механізмів захисту українців стільки часу, скільки це буде необхідно. Для цього країнам рекомендують продовжувати режим тимчасового захисту або запроваджувати альтернативні механізми підтримки доти, доки повернення до України не стане справді безпечним.

Також комісар рекомендував утриматися від політики та заходів, які можуть підштовхувати українців до повернення, не встановлювати як умови для продовження захисту працевлаштування чи тривалість перебування в країні, а також враховувати потреби вразливих категорій населення.

Окремо він наголосив на необхідності зберігати доступ до процедур надання притулку в разі запровадження обмежень у межах системи тимчасового захисту для окремих категорій громадян.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України. За інформацією dpa, значну підтримку отримала пропозиція виключити чоловіків віком від 23 до 60 років із сфери застосування директиви про прийом біженців.

На це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив , що ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Також ми писали , що станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Європейська правда За матеріалами:

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