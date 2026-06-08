Чехія посилить вимоги для українців із тимчасовим захистом Сьогодні 21:04 — Світ

Прапор Чехії

Чехія готує чергові зміни до законодавства щодо українських біженців. Правозахисники та експерти попереджають, що окремі нововведення можуть ускладнити отримання гуманітарної допомоги для людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Наразі йдеться лише про урядовий законопроєкт. Попереду його розгляд у парламенті та Сенаті Чехії. Якщо документ ухвалять без суттєвих змін, більшість нових правил набуде чинності з 1 січня 2027 року, пише видання Pro Ukraїnu

До чого можуть прив’язати допомогу

Одне з головних нововведень стосується умов отримання гуманітарної допомоги. Пропонується виплачувати її лише тим біженцям, які фактично проживають у Чехії не менше 16 днів протягом календарного місяця.

Також однією з умов може трудова активність. Для цього людина повинна працювати, займатися підприємницькою діяльністю або бути зареєстрованою в центрі зайнятості (Úřad práce).

Водночас для дітей, студентів, пенсіонерів та частини інших вразливих категорій винятки планують зберегти.

У Міністерстві праці Чехії наголошують, що метою змін не є масове скорочення виплат. У відомстві заявляють, що йдеться насамперед про посилення контролю та перевірки права на отримання допомоги.

Що може змінитися для людей з інвалідністю

Найбільше дискусій викликали пропоновані зміни для людей з інвалідністю. За інформацією чеських ЗМІ, зараз для підтвердження обмеженої працездатності достатньо рішення Чеського управління соціального забезпечення (ČSSZ).

Після ухвалення законопроєкту цього може бути недостатньо. Частині людей з інвалідністю доведеться регулярно контактувати з центром зайнятості, оскільки саме така реєстрація вважатиметься підтвердженням трудової активності.

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За даними журналіста Seznam Zprávy Їржі Надоби, зміни можуть стосуватися українців із першим ступенем обмеження самостійності. У Чехії таких людей налічується приблизно 250.

Виплати можуть призупинити

Крім того, влада планує посилити контроль за достовірністю даних, які заявники подають до центрів зайнятості. Якщо людина надасть неправдиву інформацію або не відповість на запит щодо необхідних документів, виплату гуманітарної допомоги можуть призупинити на строк до трьох місяців.

За словами міністра праці Алеша Юхелки, такі зміни пов’язані з боротьбою проти можливих зловживань. Він зазначив, що від початку року правоохоронці виявили кілька сотень випадків ймовірного шахрайства з виплатами.

Як працює система виплат зараз

Наразі розмір гуманітарної допомоги в Чехії визначається індивідуально для кожної сім’ї. Під час розрахунку враховують доходи всіх членів домогосподарства, заощадження на рахунках, витрати на житло, кількість людей у сім’ї, вік, наявність інвалідності та інші обставини.

Фактично держава розраховує потреби родини, додає допустимі витрати на проживання та віднімає доходи й наявні кошти.

За даними уряду Чехії, максимальний розмір допомоги для найбільш вразливих категорій може становити до 10 860 крон на місяць. Для інших дорослих отримувачів максимальна сума сягає 7 130 крон. Водночас середній фактичний розмір виплати зараз становить близько 8 149 крон на одну людину.

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