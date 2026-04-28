Як відкрити бізнес у Чехії: умови, податки та нюанси

Все більше українців розглядають можливість відкриття власної справи в Європі. Одним із популярних напрямків для цього залишається Чехія — завдяки доступу до ринку ЄС, відносно простій реєстрації бізнесу та зрозумілій податковій системі.
Експерти Azola Legal пояснили, чому ця країна приваблює підприємців, які умови діють для відкриття компанії та що варто знати про оподаткування.
Чому Чехію обирають для відкриття бізнесу
Серед головних переваг реєстрації компанії у Чехії називають престижну європейську юрисдикцію і доступ до ринку ЄС.
Також у Чехії діє єдиний податок, запроваджений у 2021 році. Він об’єднує:
медичне страхування;
соціальне страхування;
податок на доходи — у форматі одного щомісячного платежу.
Після завершення року підприємці мають подавати декларацію про доходи до Податкової інспекції.
