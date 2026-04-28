0 800 307 555
укр
Як відкрити бізнес у Чехії: умови, податки та нюанси

Світ
59
Прапор Чехії
Все більше українців розглядають можливість відкриття власної справи в Європі. Одним із популярних напрямків для цього залишається Чехія — завдяки доступу до ринку ЄС, відносно простій реєстрації бізнесу та зрозумілій податковій системі.
Експерти Azola Legal пояснили, чому ця країна приваблює підприємців, які умови діють для відкриття компанії та що варто знати про оподаткування.

Чому Чехію обирають для відкриття бізнесу

Серед головних переваг реєстрації компанії у Чехії називають престижну європейську юрисдикцію і доступ до ринку ЄС.
Серед інших переваг:
  • чеська бізнес-ліцензія дозволяє працювати більш ніж у 80 видах діяльності;
  • діє широка мережа угод про уникнення подвійного оподаткування;
  • директори-нерезиденти не зобов’язані отримувати дозвіл на роботу в Чехії;
  • власники компаній можуть претендувати на місцевий дозвіл на проживання;
  • зареєструвати фірму можна з мінімальним статутним капіталом;
  • немає вимог щодо резидентності директорів чи акціонерів;
  • реєстрація можлива дистанційно — за довіреністю.
Для відкриття бізнесу потрібно бути повнолітньою, дієздатною особою та не мати судимості, пише MC. today.

Процедура реєстрації ТОВ у Чехії

Найпоширенішою формою ведення бізнесу в Чехії є товариство з обмеженою відповідальністю. Щоб зареєструвати таку компанію, необхідно:
  • укласти у нотаріуса установчий договір;
  • оформити юридичну адресу;
  • отримати потрібні торговельні ліцензії;
  • відкрити тимчасовий рахунок для сплати внесків;
  • зареєструвати компанію в господарському реєстрі компетентного районного суду.
Якщо внесок менший за 20 тисяч крон, відкривати рахунок не обов’язково — кошти можна внести через розпорядника внесків.
Щодо стартового капіталу, для SPO (аналог ТОВ) він може становити від 1 чеської крони, хоча стандартно часто використовують 100 тисяч крон.
Для AS (акціонерного товариства) вимоги інші: для публічної компанії потрібно 20 тисяч чеських крон, для закритої — 2 мільйони крон.

Які податки сплачують підприємці

Стандартна ставка податку на прибуток у Чехії становить 19%. Водночас інвестиційні фонди можуть користуватися пільговим режимом і сплачувати 5%.
Основна ставка ПДВ — 21%, однак для окремих категорій товарів і послуг можуть діяти знижені ставки 15%, 10% або 0% — залежно від виду діяльності.
Також у Чехії діє єдиний податок, запроваджений у 2021 році. Він об’єднує:
  • медичне страхування;
  • соціальне страхування;
  • податок на доходи — у форматі одного щомісячного платежу.
Після завершення року підприємці мають подавати декларацію про доходи до Податкової інспекції.
Раніше ми повідомляли, що у Чехії готують масштабне оновлення правил перебування іноземців. Уряд уже підтримав відповідний закон, який змінює підходи до оформлення документів і посилює контроль за міграцією.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Телеканал 24
Українці в ЧехіїЧехіяБізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems