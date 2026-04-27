Україна стала сьомою країною у світі за військовими витратами

Витрати України у 2025 році дорівнювали 40% валового внутрішнього продукту
Військові витрати України у 2025 році зросли на 20% і становили $84,1 млрд. Це найвищий показник в історії країни та сьоме місце у світі за обсягом оборонних витрат. Витрати України у 2025 році дорівнювали 40% валового внутрішнього продукту.
Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Глобальні витрати зростають повільніше

Світові оборонні витрати у 2025 році зросли на 2,9% до $2,887 трлн. Для порівняння, у 2024 році зростання становило 9,7%.
Уповільнення темпів пояснюється насамперед скороченням витрат США. У 2022−2024 роках країна витратила сумарно $127 млрд на підтримку України. У 2025 році ці витрати припинилися, що призвело до зниження оборонного бюджету на 7,5% до $954 млрд.
За оцінками експертів SIPRI, скорочення є тимчасовим. Бюджет США на 2026 рік передбачає зростання витрат до понад $1 трлн, а у 2027 році вони можуть досягти $1,5 трлн.

Динаміка в інших країнах

Іран також скоротив свої витрати через економічні труднощі, а Ізраїль — через деескалацію в Газі. Азійські країни, такі як Китай, Тайвань та Японія, активно нарощували витрати.
Військові витрати Європи у 2025 році зросли на 14% та досягли позначки у 864 млрд дол. Зокрема росія наростила витрати на 5,9% - до 190 млрд дол. Це значення становить близько 7,5% від ВВП країни.
Сукупні витрати європейських країн НАТО сягнули 559 млрд дол. 22 з 29 з них витратили понад 2% свого ВВП на оборону. Зокрема витрати Німеччини зросли на 24% до 114 млрд дол., а Іспанії — на 50%, до 40,2 млрд дол.
Це стало найшвидшим зростанням витрат серед європейських країн НАТО з 1953 року.
За матеріалами:
Finance.ua
