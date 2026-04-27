В Німеччині вимагають якнайшвидше ввести обов’язкову військову службу

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер розкритикував план уряду щодо збільшення кількості добровольців у збройних силах, заявивши, що єдиним ефективним рішенням є обов’язкова військова служба.
Про це він сказав у інтерв’ю виданню Bild, повідомляє «Європейська правда».
Уряд Німеччини, до якого входить і партія Зьодера ХСС, не зміг дійти згоди щодо повернення військової служби, яка була скасована у 2011 році за часів канцлерки Ангели Меркель. Запроваджені заходи дають можливість проходити військову службу на добровільних засадах, але уряд також погодився розіслати анкети всім 18-річним чоловікам, які зобов’язані заповнити анкети та повернути.
Однак уряд заявив, що якщо кількість добровольців не досягне бажаного рівня, то обов’язкова військова служба все ж може бути запроваджена.
«Для нас все дуже ясно: якщо Бундесвер має стати найбільшою армією в Європі, то без обов’язкової військової служби не обійтися», — сказав Зьодер.
«Лише за допомогою добровольців ми не зможемо забезпечити необхідну безпеку, якої потребує наша країна. А безпека є передумовою свободи», — сказав він.
Зьодер вважає, що обов’язкова військова служба має бути введена якомога швидше.
Міністр оборони Борис Пісторіус прагне збільшити кількість діючих військовослужбовців з 70 до 200 тисяч.
22 квітня Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, яка має на меті перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Також за темою
