0 800 307 555
укр
Новий «економічний тигр»: коли Україна побудує потужну економіку

Казна та Політика
239
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна через 20−25 років зможе побудувати потужну економіку та стати «новим економічним тигром» Європи.
Про це він повідомив на міжнародній конференції, пише «Укрінформ».
Процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції. Він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, зокрема в сфері сільського господарства.
Єврокомісар нагадав, що аналогічні побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу в Європейський Союз.
Він відмітив, що тоді політичні лідери старої Європи все ж побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.
«Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті»
зазначив Кубілюс.

Крім того, він згадав свою країну, Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до Євросоюзу. І він висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.
На його думку, успішна Україна може спровокувати трансформації в росії, оскільки «її громадяни можуть бути натхненні економічним успіхом України».
«Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя», — додав він.
Раніше Finance.ua писав, що військові витрати України у 2025 році зросли на 20% і становили $84,1 млрд. Це найвищий показник в історії країни та сьоме місце у світі за обсягом оборонних витрат. Витрати України у 2025 році дорівнювали 40% валового внутрішнього продукту.
За матеріалами:
Finance.ua
Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems