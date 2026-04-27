Новий «економічний тигр»: коли Україна побудує потужну економіку

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна через 20−25 років зможе побудувати потужну економіку та стати «новим економічним тигром» Європи.

Про це він повідомив на міжнародній конференції, пише « Укрінформ ».

Процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції. Він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, зокрема в сфері сільського господарства.

Єврокомісар нагадав, що аналогічні побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу в Європейський Союз.

Він відмітив, що тоді політичні лідери старої Європи все ж побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.

«Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті» зазначив Кубілюс.

Крім того, він згадав свою країну, Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до Євросоюзу. І він висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.

На його думку, успішна Україна може спровокувати трансформації в росії, оскільки «її громадяни можуть бути натхненні економічним успіхом України».

«Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя», — додав він.

Раніше Finance.ua писав , що військові витрати України у 2025 році зросли на 20% і становили $84,1 млрд. Це найвищий показник в історії країни та сьоме місце у світі за обсягом оборонних витрат. Витрати України у 2025 році дорівнювали 40% валового внутрішнього продукту.

