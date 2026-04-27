Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до бюджету українські підприємства Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до зведеного бюджету українські підприємства. Цьогорічні надходження зросли на 6,8% порівняно з відповідним показником минулого року.

Про це повідомила ДПС

Лідери по сплаті

Київ — 325,2 млн грн,

Дніпропетровська область — 295,8 млн грн,

Івано-Франківська область — 153,3 млн грн,

Запорізька область — 107,9 млн грн.

Хто платить

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, які здійснюють:

— викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

— розміщення відходів;

— утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

До платників належать підприємства, установи та організації, а також фізичні особи — підприємці, якщо їх діяльність супроводжується зазначеними впливами на довкілля.

Строки подання декларації

Податкова декларація з екологічного податку подається щоквартально: протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

За І квартал 2026 року декларацію необхідно подати до 11 травня 2026 року.

Строки сплати

Сплатити податкові зобов’язання необхідно протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.