0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до бюджету українські підприємства

Казна та Політика
109
Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до бюджету українські підприємства
Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до бюджету українські підприємства
Понад 1,5 млрд грн екологічного податку спрямували до зведеного бюджету українські підприємства. Цьогорічні надходження зросли на 6,8% порівняно з відповідним показником минулого року.
Про це повідомила ДПС.

Лідери по сплаті

  • Київ — 325,2 млн грн,
  • Дніпропетровська область — 295,8 млн грн,
  • Івано-Франківська область — 153,3 млн грн,
  • Запорізька область — 107,9 млн грн.

Хто платить

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, які здійснюють:
— викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
— розміщення відходів;
— утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів.
До платників належать підприємства, установи та організації, а також фізичні особи — підприємці, якщо їх діяльність супроводжується зазначеними впливами на довкілля.

Строки подання декларації

Податкова декларація з екологічного податку подається щоквартально: протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.
За І квартал 2026 року декларацію необхідно подати до 11 травня 2026 року.

Строки сплати

Сплатити податкові зобов’язання необхідно протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації.
За матеріалами:
Finance.ua
Бюджет
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems