0 800 307 555
У Нацбанку розповіли, як війна на Близькому Сході впливає на економіку та ціни в Україні

Як світові конфлікти прискорять ріст цін в Україні
Як світові конфлікти прискорять ріст цін в Україні, Фото: freepik
Війна на Близькому Сході прискорила інфляцію в Україні через подорожчання палива, що змусило НБУ переглянути прогнози та призупинити зниження облікової ставки.
Про це розповів Володимир Лепушинський, заступник Голови НБУ, під час дискусії Центру економічної стратегії, повідомила пресслужба Нацбанку.

Вплив на ціни та інфляцію

Березневе зростання цін на пальне, спровоковане конфліктом на Близькому Сході, додало до української інфляції 0,4 в. п. Через це інфляційний тренд розвернувся раніше очікуваного — вже у березні показник прискорився до 7,9%.
За оцінками НБУ, загальний вплив дорогого палива на інфляцію у 2026 році може становити від 1,5% до 2,8% (враховуючи вторинні ефекти). Проте остаточні цифри будуть оприлюднені в новому макропрогнозі, оскільки існують і стримуючі чинники.

Ризики для економіки та ВВП

Прямий вплив на український ВВП наразі обмежений, проте Нацбанк вбачає загрози у вторинних ефектах. Зокрема, йдеться про можливе вичерпання світових запасів зброї та збільшення доходів рф від продажу нафти.
«Дорожча нафта не вирішить глобально проблеми російської економіки, але дасть додатковий ресурс», — зазначив Лепушинський.

Реакція НБУ та облікова ставка

Через нові ризики регулятор уже зберіг облікову ставку на рівні березня, хоча раніше планувалося її зниження. Подальші кроки залежатимуть від стійкості інфляційних очікувань.
НБУ готовий відтермінувати цикл зниження ставки або навіть підвищити її у разі зростання загроз. Також Нацбанк планує активно підтримувати стійкість валютного ринку.
«За ризиків дестабілізації будемо і надалі наочно демонструвати свою присутність на ньому», — підкреслив заступник голови НБУ.
За матеріалами:
РБК-Україна
