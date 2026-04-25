Банки очікують зростання обсягу та вартості коштів клієнтів — НБУ Вчора 09:16 — Казна та Політика

Національний банк України

Протягом І кварталу обсяг фондування, за оцінками банків, у цілому знизився, а середня вартість зобов’язань зросла, передусім за коштами домогосподарств. Надалі банки очікують зростання обсягів та вартості фондування.

Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування за І квартал, повідомили у Нацбанку.

Чого очікують банки у другому кварталі

За результатами опитування, у І кварталі зменшився обсяг коштів корпорацій, як і в І кварталі рік тому, натомість обсяг коштів домогосподарств дещо збільшився.

У ІІ кварталі банки очікують збільшення обсягу зобов’язань у цілому, зокрема залучень з боку населення та бізнесу, а також обсягу оптового фондування.

Майже третина банків за часткою в активах очікує залучити оптове фондування в ІІ кварталі. Зросла частка бажаючих отримати оптові депозити впродовж року. Як і раніше, йдеться про фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

У І кварталі середня вартість фондування зросла, передусім коштів населення, натомість вартість коштів бізнесу дещо знизилася, а ціна оптового фондування не змінилася.

Читайте також Як банки виявляють шахрайські операції за картками

У ІІ кварталі банки очікують підвищення вартості запозичень у цілому за рахунок ставок як за депозитами бізнесу, так і населення. Водночас ціна оптових коштів не зміниться.

Частка фондування в іноземній валюті збільшилася, однак банки очікують її зниження у ІІ кварталі.

Четвертий квартал поспіль банки повідомили про зростання строковості фондування і спрогнозували, що в наступні 12 місяців вона надалі збільшуватиметься.

Більшість банків повідомила, що загальний обсяг капіталу за останній рік зріс. Водночас уперше з кінця 2024 року вони зафіксували зменшення вартості капіталу за останні 12 місяців і очікують на подальше зниження.

