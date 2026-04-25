Банки очікують зростання обсягу та вартості коштів клієнтів — НБУ

Національний банк України
Протягом І кварталу обсяг фондування, за оцінками банків, у цілому знизився, а середня вартість зобов’язань зросла, передусім за коштами домогосподарств. Надалі банки очікують зростання обсягів та вартості фондування.
Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування за І квартал, повідомили у Нацбанку.

Чого очікують банки у другому кварталі

За результатами опитування, у І кварталі зменшився обсяг коштів корпорацій, як і в І кварталі рік тому, натомість обсяг коштів домогосподарств дещо збільшився.
У ІІ кварталі банки очікують збільшення обсягу зобов’язань у цілому, зокрема залучень з боку населення та бізнесу, а також обсягу оптового фондування.
Майже третина банків за часткою в активах очікує залучити оптове фондування в ІІ кварталі. Зросла частка бажаючих отримати оптові депозити впродовж року. Як і раніше, йдеться про фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.
У І кварталі середня вартість фондування зросла, передусім коштів населення, натомість вартість коштів бізнесу дещо знизилася, а ціна оптового фондування не змінилася.
У ІІ кварталі банки очікують підвищення вартості запозичень у цілому за рахунок ставок як за депозитами бізнесу, так і населення. Водночас ціна оптових коштів не зміниться.
Частка фондування в іноземній валюті збільшилася, однак банки очікують її зниження у ІІ кварталі.
Четвертий квартал поспіль банки повідомили про зростання строковості фондування і спрогнозували, що в наступні 12 місяців вона надалі збільшуватиметься.
Більшість банків повідомила, що загальний обсяг капіталу за останній рік зріс. Водночас уперше з кінця 2024 року вони зафіксували зменшення вартості капіталу за останні 12 місяців і очікують на подальше зниження.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
