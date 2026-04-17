Бізнес скаржиться на дефіцит кадрів, але ігнорує ресурс на 1,5 млн осіб Сьогодні 12:06

Кадровий голод в Україні посилюється на тлі парадоксальної ситуації: у країні вже є масштабний резерв із 1,5 млн ветеранів, але бізнес використовує його обмежено.

Про це свідчить дослідження, проведеного експертами компанії Grc.ua у вересні-листопаді 2025 року. В опитуванні взяли участь 7880 респондентів.

Частка компаній, що працюють із ветеранами, скорочується

Українські компанії продовжують наголошувати на нестачі працівників, однак при цьому майже не працюють із одним із найбільших доступних ресурсів — ветеранами. За офіційними даними, їхня кількість уже досягла 1,56 млн осіб.

Попри це, системна реінтеграція військових у професійне життя залишається обмеженою. Експерти наголошують: хоча їхні навички — управління ризиками, робота в кризових умовах, командна взаємодія під тиском — напряму відповідають запитам бізнесу, цей потенціал використовується недостатньо.

Дослідження «Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік» показує негативну динаміку:

лише 30% компаній займаються реінтеграцією ветеранів;

рік тому цей показник становив 43%;

частка бізнесів, які взагалі не працюють з інклюзивністю, зросла до 34,9% (+8 в.п.).

Це суперечить базовій бізнес-логіці: понад 1,5 млн потенційних кандидатів залишаються поза системним залученням.

Програми підтримки

На практиці робота з ветеранами часто залишається на рівні намірів:

лише 18,6% компаній уже впровадили програми підтримки;

ще 30% планують їх запровадити, але поки не реалізують.

Ті роботодавці, які вже працюють у цьому напрямку, фокусуються на:

інклюзивному робочому середовищі;

медичному страхуванні;

тренінгах для рескілінгу та апскілінгу;

можливостях санаторно-курортного відновлення.

Втім, охоплення таких ініціатив поки що залишається обмеженим.

Внутрішня готовність компаній — слабка ланка

Окремою проблемою є підготовка команд до роботи з ветеранами:

лише 36% компаній проводять відповідне навчання;

близько 42% не організовують його взагалі.

У результаті навіть після працевлаштування адаптація не завжди є успішною, що підвищує ризики вигорання та знижує ефективність інтеграції.

Реінтеграція як стратегія

Для бізнесу робота з ветеранами поступово виходить за межі корпоративної соціальної відповідальності та стає питанням управління людським капіталом, кажуть фахівці Grc.

«Демографічні втрати, міграція та мобілізація звужують доступний пул працівників. У цих умовах ігнорування ветеранів, які є людьми з високим рівнем мотивації та досвідом роботи в екстремальних умовах, виглядає як управлінська недалекоглядність», — зазначається у дослідженні.

Водночас реінтеграція ветеранів може виконати кілька функцій:

зменшити соціальну напругу;

розширити кадрову воронку компаній.

Дефіцит кадрів залишатиметься ключовою проблемою ринку праці в найближчі роки. При цьому значна частина рішення вже існує всередині країни.

«Кадровий голод не зникне найближчими роками… Питання полягає не в наявності ресурсу, а в швидкості управлінської реакції. Компанії, які першими системно інтегрують ветеранів у свої стратегії, отримають конкурентну перевагу. Ті, хто зволікає, ризикують залишитися в ситуації, коли вакансії відкриті, а потенціал країни працює не на повну силу», — підсумовують експерти.

