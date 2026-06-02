Як і на що можна обміняти крипту в Україні Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Обмін криптовалют, джерело фото: pixabay

Криптовалюта дедалі частіше використовується для оплати послуг і навіть виплати заробітної плати. Особливо це актуально для фрилансерів, які співпрацюють з міжнародними замовниками.

Тож, варто розібратися, як вигідно і безпечно обміняти криптовалюту у 2026 році.

Які є варіанти обміну для українців

Наразі є декілька способів обміну криптовалюти:

Через обмінник. Простий і швидкий варіант ― отримати фіатні гроші можна у будь-який час доби. Процедура займає від 5 хвилин до кількох годин, але зазвичай кошти надходять за 10−60 хвилин. Через агрегатор обмінників. Найвигідніший спосіб, бо є можливість порівняти умови різних сервісів, а потім так само швидко здійснити обмін. Через криптобіржу. Зручно, оскільки криптовалюти можна зберігати та обмінювати в одному місці. Вивід крипти відбувається через P2P-платформи, які є в усіх великих біржах.

Не менш важливо й звертати увагу, яку саме крипту і на що міняти. Популярні валютні пари є у багатьох обмінниках та біржах, тому знайти вигідний курс буде легше.

Наприклад, за даними агрегатора обмінників Obmify, серед українців найбільший попит мають такі валютні пари:

USDT (TRC20) — monobank UAH; USDT (TRC20) — ПриватБанк UAH; UAH monobank — USDT (TRC20); UAH ПриватБанк — USDT (TRC20); USDT (TRC20) — Visa/MasterCard UAH; UAH (Visa/MasterCard) — USDT (TRC20); USDT (BEP20) — monobank UAH; USDT (BEP20) — ПриватБанк UAH; USD Payoneer — USDT (TRC20); USDT (TRC20) — USDT (TRC20).

Яка комісія за обмін

Розмір комісії залежить від способу обміну та умов конкретної платформи. Найвигіднішою може бути обмін крипти на криптобіржі. Зазвичай йдеться про невеликі комісії ― за угоду зазвичай беруть від 0,1% до 0,5% від суми.

Додатково потрібно буде заплатити 1−2% за вивід на картку, рахунок чи гаманець. Зауважте, що біржі не завжди пропонують вигідний курс для обміну, до того ж треба у потенційну вартість закладати інші витрати на онлайн-майданчику (комісії, вартість спреду тощо).

Швидше, простіше і дешевше ― здійснити транзакцію через обмінники. Сучасні сервіси дозволяють провести транзакції онлайн і офлайн. Перший варіант комфортніше і вигідніше, оскільки більшість платформ беруть комісію у розмірі від 0,1% до 3%.

Зверніть увагу: деякі сервіси не беруть комісію окремо, а закладають її у курс обміну. Тому варто зважати не тільки на розмір комісії.

Якщо потрібна готівка, можна звернутися в офлайн-обмінник. Цей варіант також підходить тим, хто хоче зберегти максимальну конфіденційність. Але зважайте, що подібні установи є лише в деяких містах, переважно великих (Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Харків тощо).

На що звертати увагу, щоб вигідно обміняти крипту

Криптовалюта ― ризиковий інструмент. Тому щоб вигідно обміняти «коїни», варто звернути увагу на такі фактори:

волатильність ринку ― важливо мати доступ до актуальних даних у режимі реального часу, щоб не обміняти крипту за невигідним курсом;

резерв валюти ― якщо в обмінника недостатньо резервів, користувач може натрапляти на затримки або неможливість здійснити операцію на потрібну суму;

комісія ― деякі платформи пропонують привабливий курс, але водночас комісія за обмін вища, ніж в інших сервісів. І навпаки ― відсутність чи надто низька комісія можуть поєднуватися з невигідним курсом;

різниця між обмінниками ― різні платформи можуть пропонувати різні курси для однієї тієї ж пари валют.

Пам’ятайте про безпеку ― не переходьте за підозрілими посиланнями. Вони можуть бути фішинговими. Перед тим як провести транзакцію, дізнайтеся більше про обмінник.

Як обрати криптообмінник

Фінансова вигода ― не єдиний параметр, який треба враховувати під час вибору обмінника. Звертайте увагу на такі фактори:

функціональність сервісу, наявність зручного сайту та мобільного застосунку;

кількість валют, які може обміняти платформа;

швидкість проведення транзакцій;

прозорість умов обміну (курс, комісія, фінальна сума до підтвердження операції);

підтримка популярних платіжних методів;

репутація сервісу та відгуки користувачів;

якість технічної підтримки;

безпека, захист даних користувачів.

Важливою також є історія сервісу ― чим довше він працює, тим надійніше.

У чому переваги агрегаторів криптообмінників

Агрегатор криптообмінників ― це онлайн-сервіс, який збирає та порівнює курси купівлі, продажу та конвертації цифрових активів на різних платформах. Він допомагає користувачам швидко знаходити найвигідніші умови, враховуючи комісії, резерви валют, доступні способи оплати та інші параметри.

Розглянемо переваги агрегатора обмінників криптовалюти на прикладі українського сервісу Obmify

можливість в одному місці порівняти курси обміну криптовалют, відгуки, ліміти та деталі функціонування різних обмінників;

на платформі є обмінники, які допоможуть обміняти крипту та вивести гроші на картку українського чи іноземного банків, або на рахунок в платіжних системах Revolut, Wise, Horizen, Skrill, Volet, Paysera, Payoneer, PayPal тощо;

зручність використання ― сервіс має сайт, мобільну вебверсію та застосунок;

якісна клієнтська та технічна підтримка;

наявність реферальної програми;

ретельна перевірка обмінників перед їхнім додаванням на платформу.

Безпекове питання є вкрай важливим, і сервіс приділяє йому особливу увагу. Як нам розповіли представники Obmify, сервіс — складна процедура перевірки обмінників, які планують розміщення на платформі.

«Вона включає (але не обмежується) перевірки бенефіціарів, юрисдикції, наявності ведення санкційних напрямів, безпечність технічної реалізації обмінників, наявність резервів, відповідність заявленій інформації про години роботи, контрольні закупки, перевірка безпечного зберігання даних користувачів та декілька скритих процедур. Всі деталі процедури скорингу Obmify не розголошує для цілей безпеки», ― повідомляє команда сервісу.

Використання агрегатора абсолютно безплатне для користувачів. Платформа заробляє відсоток від кожного обміну, а виплачує ці кошти обмінник, послугами якого скористалися.

Як обміняти криптовалюту: покрокова інструкція

Finance.ua підготував коротку інструкцію, яка допоможе швидко і вигідно обміняти криптовалюту.

1. Зайдіть на сайт агрегатора (альтернативний варіант ― зайдіть на сайт обраного обмінника).

2. Введіть в поле крипту та валюту для обміну, а також кількість.

3. Відфільтруйте пропозиції за рейтингом чи курсом.

4. Оберіть оптимальний варіант і натисніть на кнопку «Обміняти». Після цього відкриється нова вебсторінка з введеними раніше даними.

5. Заповніть дані: ПІБ, банківські реквізити, e-mail, номер телефона, месенджер.

6. Підтвердьте транзакцію.

Після цього треба оплатити операцію і дочекатися, поки гроші прийдуть на картку, рахунок.

Довідка Finance.ua Зверніть увагу! Деякі обмінники вимагають реєстрації на сайті та підтвердження особистості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.