Європейським компаніям заборонили працювати з криптосервісами, пов'язаними з рф та білоруссю

Якщо сервіс має російську або білоруську реєстрацію чи інфраструктурний зв'язок — операції з ним для європейських гравців блокуються

Починаючи з 24 травня європейським ліцензованим компаніям заборонено працювати з криптосервісами, пов’язаними з росією або білоруссю.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі dev.ua.

За його словами, ідеться не про окремі біржі, а про сам принцип роботи.

«Якщо сервіс має російську або білоруську реєстрацію чи інфраструктурний зв’язок — операції з ним для європейських гравців блокуються», — пояснив Власюк.

Що ще потрапило під обмеження

Окремо під обмеження потрапили стейблкоїн RUBx і цифровий рубль, який ще навіть не запущений у масовий обіг.

«Це сигнал, що ЄС починає обмежувати не лише учасників ринку, а й самі фінансові інструменти, які може використовувати кремль», — зробив висновки уповноважений президента України з питань санкційної політики.

На його думку, цей крок вказує на посилення контролю за транзакціями і вищий ризик відмов у проведенні платежів у випадку наявності зв’язків з російською інфраструктурою.

«Для російської економіки це чергове звуження доступу до зовнішніх розрахунків і фінансових каналів. У довгостроковій перспективі це ускладнює імпорт технологій і компонентів, зокрема тих, що використовуються у військово-промисловому секторі, де крипторозрахунки відігравали допоміжну роль», — підкреслив Владислав Власюк.

Водночас напередодні стало відомо, що Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків і фінансових мереж, які рф використовувала для обходу санкцій. Зокрема, нові санкції Британії стосуються системи міжнародних платежів A7.

