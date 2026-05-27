Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права

Навчання майбутніх водіїв
У низці польських міст українці отримали можливість складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Нововведення діє у кількох великих містах країни та має спростити процедуру отримання посвідчення водія для іноземців, які проживають у Польщі.
Про це пише видання inpoland.

Що зміниться

Теоретичний іспит українською мовою тепер доступний, зокрема, у:
  • Варшаві,
  • Кракові,
  • Любліні,
  • Гданську,
  • Білостоці,
  • Тарнові,
  • Ольштині тощо.
Водночас практична частина іспиту й надалі проводитиметься польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.

Що важливо знати

Для отримання водійського посвідчення іноземці повинні:
  • досягти необхідного віку для відповідної категорії;
  • підтвердити проживання у Польщі щонайменше 185 днів;
  • підготувати необхідні документи, зокрема медичну довідку, фото та підтвердження місця проживання.
Процедура оформлення посвідчення проходить через систему профілю кандидата на водія — PKK. Для отримання номера потрібно пройти медогляд, подати документи до відповідного органу та дочекатися реєстрації профілю.
Після цього кандидат може вступити до автошколи або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту, проходячи лише практичні заняття з водіння.
Після успішного складання іспитів необхідно сплатити 100 злотих за видачу посвідчення водія. Зазвичай документ виготовляють протягом дев’яти робочих днів, хоча в окремих випадках процедура може тривати довше.
Статус оформлення посвідчення можна перевіряти онлайн через систему info-car.pl.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водіяУкраїнці в Польщі
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
