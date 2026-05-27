Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права Сьогодні 08:32 — Світ

Навчання майбутніх водіїв

У низці польських міст українці отримали можливість складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Нововведення діє у кількох великих містах країни та має спростити процедуру отримання посвідчення водія для іноземців, які проживають у Польщі.

Що зміниться

Теоретичний іспит українською мовою тепер доступний, зокрема, у:

Варшаві,

Кракові,

Любліні,

Гданську,

Білостоці,

Тарнові,

Ольштині тощо.

Водночас практична частина іспиту й надалі проводитиметься польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.

Що важливо знати

Для отримання водійського посвідчення іноземці повинні:

досягти необхідного віку для відповідної категорії;

підтвердити проживання у Польщі щонайменше 185 днів;

підготувати необхідні документи, зокрема медичну довідку, фото та підтвердження місця проживання.

Процедура оформлення посвідчення проходить через систему профілю кандидата на водія — PKK. Для отримання номера потрібно пройти медогляд, подати документи до відповідного органу та дочекатися реєстрації профілю.

Після цього кандидат може вступити до автошколи або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту, проходячи лише практичні заняття з водіння.

Після успішного складання іспитів необхідно сплатити 100 злотих за видачу посвідчення водія. Зазвичай документ виготовляють протягом дев’яти робочих днів, хоча в окремих випадках процедура може тривати довше.

Статус оформлення посвідчення можна перевіряти онлайн через систему info-car.pl.

