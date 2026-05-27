Житло в Іспанії: на ціни впливають туристи, мігранти та окупаси

Водночас в Іспанії орудують окупаси. Ми вже писали, що окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.
Так, за офіційними даними, ще в 2024 році зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла. Найвищі показники таких захоплень в Барселоні, після неї — в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).
Житло — недосяжна мрія
Разом з тим, покупка житла для багатьох іспанців досі залишається недосяжною мрією через зростання цін, особливо у великих та прибережних містах — Мадриді, Барселоні, Валенсії, Сарагосі.
Житлова криза в Іспанії стала проблемою для уряду прем’єра Педро Санчеса напередодні виборів 2027 року. Лише торік вартість житла в Іспанії зросла майже на 13%. За оцінками банку Іспанії, країні не вистачає 700 тисяч осель.
Нагадаємо, що винайняти житло українцям, які поїхали в Іспанію під час війни, доволі важко. Орендарі вимагають багато пунктів, таких як: контракт на роботу в Іспанії, банківський рахунок, завдаток на півроку вперед за квартиру і інші вимоги (без собак, дітей тощо) перш ніж надати житло орендарям.
Також ми писали, що рівень житлової самостійності молоді в Іспанії у 2025 році знизився до 14,5%, що є найгіршим показником за весь час спостережень.
Молодій людині, яка працює, довелося б витрачати 98,7% своєї чистої зарплати на оренду окремого житла в Іспанії.
Згідно з даними, середня чиста зарплата молодої людини становить близько 1190 євро на місяць, тоді як середня вартість оренди житла досягає 1176 євро.