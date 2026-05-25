У яких областях України найбільше подорожчали квартири у 2026 році (інфографіка)

Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Регіони, де ціни на купівлю однокімнатних квартир зростають найшвидше

Окрім Тернопільської області також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:

Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;

Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;

Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.

У низці областей ціни зростали помірніше

В окремих регіонах медіанні ціни на однокімнатні квартири зросли у межах 1−4%.

На 4% подорожчало житло у:

Дніпропетровській області — до 25,7 тис. доларів;

Івано-Франківській області — до 49,4 тис. доларів.

Зростання на 3% зафіксували у:

Львівській області — до 66,6 тис. доларів;

Київській області — до 49,7 тис. доларів;

Миколаївській області — до 19,2 тис. доларів;

Полтавській області — до 36,9 тис. доларів.

На 2% подорожчали квартири у:

Одеській області — до 46,2 тис. доларів;

Запорізькій області — до 15,1 тис. доларів;

Житомирській області — до 45,2 тис. доларів;

Кіровоградській області — до 25,8 тис. доларів.

Ще на 1% зросли ціни у:

Чернівецькій області — до 57,4 тис. доларів;

Волинській області — до 49,8 тис. доларів.

У чотирьох областях ціни знизилися

Водночас у кількох регіонах зафіксували зниження медіанної вартості однокімнатних квартир. Наприклад:

у Черкаській області ціни знизилися на 1% до 41,9 тис. доларів;

у Чернігівській та Херсонській областях на 2%, до 32,1 тис. і 14,5 тис. доларів відповідно;

у Рівненській області на 4%, до 55 тис. доларів.

Найбільше дорожчало житло на заході та сході

Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській — до 10% та Закарпатській — до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.

У Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.

Відмітимо, що ринок житла у Києві за останні роки змінювався швидше, аніж за попереднє десятиліття. Повномасштабна війна не обвалила його, як очікувалося на початку 2022-го, а переформатувала: змінилися джерела попиту, структура пропозицій та логіка ціноутворення. Як наслідок — квартири у столиці подорожчали, а можливість отримати знижку стала більш залежною від конкретних умов угоди.

Раніше ми з посиланням на ЛУН писали, що найдорожче приватні будинки продають у Львові та Києві, тоді як у прифронтових містах і на півночі країни ціни залишаються нижчими. Медіанна вартість приватних будинків у Києві та Львові становить 220 тис. доларів. Водночас у Чернігові будинок у середньому коштує 28,8 тис. доларів — це приблизно у 7,5 раза дешевше, ніж у столиці та Львові.

