0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких областях України найбільше подорожчали квартири у 2026 році (інфографіка)

Нерухомість
169
Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях
Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях
Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області — на 10% у доларах, до $51,5 тис.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Регіони, де ціни на купівлю однокімнатних квартир зростають найшвидше

Окрім Тернопільської області також помітне зростання цін спостерігалося в інших регіонах:
  • Закарпатська область на 7%, до 71,3 тис. доларів;
  • Харківська та Сумська області на 6%, до 25,1 тис. і 20,8 тис. доларів відповідно;
  • Вінницька та Хмельницька області на 5%, до 52,1 тис. і 40,1 тис. доларів відповідно.
Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області
Найбільше зростання медіанних цін на однокімнатні квартири з початку року спостерігалося в Тернопільській області, Інфографіка: OLX Нерухомість

У низці областей ціни зростали помірніше

В окремих регіонах медіанні ціни на однокімнатні квартири зросли у межах 1−4%.
На 4% подорожчало житло у:
  • Дніпропетровській області — до 25,7 тис. доларів;
  • Івано-Франківській області — до 49,4 тис. доларів.
Зростання на 3% зафіксували у:
  • Львівській області — до 66,6 тис. доларів;
  • Київській області — до 49,7 тис. доларів;
  • Миколаївській області — до 19,2 тис. доларів;
  • Полтавській області — до 36,9 тис. доларів.
Місце для вашої реклами
На 2% подорожчали квартири у:
  • Одеській області — до 46,2 тис. доларів;
  • Запорізькій області — до 15,1 тис. доларів;
  • Житомирській області — до 45,2 тис. доларів;
  • Кіровоградській області — до 25,8 тис. доларів.
Ще на 1% зросли ціни у:
  • Чернівецькій області — до 57,4 тис. доларів;
  • Волинській області — до 49,8 тис. доларів.

У чотирьох областях ціни знизилися

Водночас у кількох регіонах зафіксували зниження медіанної вартості однокімнатних квартир. Наприклад:
  • у Черкаській області ціни знизилися на 1% до 41,9 тис. доларів;
  • у Чернігівській та Херсонській областях на 2%, до 32,1 тис. і 14,5 тис. доларів відповідно;
  • у Рівненській області на 4%, до 55 тис. доларів.

Найбільше дорожчало житло на заході та сході

Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській — до 10% та Закарпатській — до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.
У Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.
Відмітимо, що ринок житла у Києві за останні роки змінювався швидше, аніж за попереднє десятиліття. Повномасштабна війна не обвалила його, як очікувалося на початку 2022-го, а переформатувала: змінилися джерела попиту, структура пропозицій та логіка ціноутворення. Як наслідок — квартири у столиці подорожчали, а можливість отримати знижку стала більш залежною від конкретних умов угоди. Finance.ua проаналізував, як змінювався ринок нерухомості Києва останніми роками та які сегменти подорожчали найбільше.
Раніше ми з посиланням на ЛУН писали, що найдорожче приватні будинки продають у Львові та Києві, тоді як у прифронтових містах і на півночі країни ціни залишаються нижчими. Медіанна вартість приватних будинків у Києві та Львові становить 220 тис. доларів. Водночас у Чернігові будинок у середньому коштує 28,8 тис. доларів — це приблизно у 7,5 раза дешевше, ніж у столиці та Львові.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираЦіни на квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems