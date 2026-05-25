У яких областях України найбільше подорожчали квартири у 2026 році (інфографіка)

Водночас у кількох регіонах зафіксували зниження медіанної вартості однокімнатних квартир. Наприклад:
у Черкаській області ціни знизилися на 1% до 41,9 тис. доларів;
у Чернігівській та Херсонській областях на 2%, до 32,1 тис. і 14,5 тис. доларів відповідно;
у Рівненській області на 4%, до 55 тис. доларів.
Найбільше дорожчало житло на заході та сході
Найбільше здорожчання однокімнатних квартир спостерігалося у західних та східних областях. Так, найвищі темпи зростання медіанних цін фіксуються у Тернопільській — до 10% та Закарпатській — до 7%, що може бути пов’язано з високим попитом на житло у відносно безпечних регіонах.
У Харківській та Сумській областях ціни зросли до 6% у доларах, зокрема через попит з боку ВПО, які переїжджають із зон активних бойових дій.
Відмітимо, що ринок житла у Києві за останні роки змінювався швидше, аніж за попереднє десятиліття. Повномасштабна війна не обвалила його, як очікувалося на початку 2022-го, а переформатувала: змінилися джерела попиту, структура пропозицій та логіка ціноутворення. Як наслідок — квартири у столиці подорожчали, а можливість отримати знижку стала більш залежною від конкретних умов угоди. Finance.ua проаналізував, як змінювався ринок нерухомості Києва останніми роками та які сегменти подорожчали найбільше.
Раніше ми з посиланням на ЛУН писали, що найдорожче приватні будинки продають у Львові та Києві, тоді як у прифронтових містах і на півночі країни ціни залишаються нижчими. Медіанна вартість приватних будинків у Києві та Львові становить 220 тис. доларів. Водночас у Чернігові будинок у середньому коштує 28,8 тис. доларів — це приблизно у 7,5 раза дешевше, ніж у столиці та Львові.