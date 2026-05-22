Що відбувається з цінами на житло в Угорщині Сьогодні 08:01 — Нерухомість

Нерухомість у Будапешті

Після кількох років активного зростання ціни на ринку нерухомості Угорщини сповільнилися. Як свідчать аналітичні дані, у квітні ціни на житло продовжили зростати, але значно повільніше, ніж раніше. А в Будапешті ринок уже показав перші ознаки спаду.

Про це свідчать дані нового індексу цін на житло від ingatlan.com, пише hungarianconservative.

Зростання цін сповільнюється

У квітні ціни на житло в Угорщині зросли на 0,8% у місячному вимірі після підвищення на 2% у березні. У річному вимірі темпи зростання також сповільнилися — з 15,8% до 14,3%.

Особливо помітне «охолодження» цін спостерігається в Будапешті. Якщо у березні ціни в столиці зросли на 1,1%, то вже у квітні індекс знизився на 0,1%.

Річне зростання цін у Будапешті теж сповільнилося — з 13,7% до 10,9%. Аналітики припускають, що найближчим часом цей показник може впасти нижче 10% уперше з кінця 2024 року.

Чому ринок розділився на дві частини

Економічний експерт Ласло Балог зазначає, що угорський ринок житла фактично розділився на два сегменти.

У Будапешті на ціни почала впливати державна програма Otthon Start, яка встановила обмеження вартості житла для участі у пільговому кредитуванні — не більше 1,5 млн форинтів (прибл. 213 тис. грн) за квадратний метр. Через це зростання цін у столиці поступово сповільнюється.

Водночас у регіонах та менших містах житло дорожчає швидше, оскільки там ринкові ціни ще помітно нижчі за граничні показники державних програм.

Де житло дорожчає найбільше

Найвище річне зростання цін у квітні зафіксували в окрузі Пешт — 18%.

Далі у рейтингу:

Центральне Задунав’я — 15,5%;

Південний Альфельд — 15,3%;

Північний Альфельд — 15,2%;

Південне Задунав’я — 14,8%;

Північна Угорщина — 14,8%;

Західне Задунав’я — 14,5%.

Які ціни у Будапешті та великих містах

Найбільше квартир у продажу в середині травня було у XIII районі Будапешта — майже 3700 об’єктів. Середні ціни там становили:

1,65 млн форинтів (234 тис. грн) за квадратний метр;

близько 99 млн форинтів (14,08 млн грн) за квартиру.

Високі ціни також у:

XI районі — 1,67 млн форинтів (237 тис. грн) за квадратний метр;

VI районі — 1,63 млн форинтів (231 тис. грн);

VII районі — 1,5 млн (213 тис. грн).

Читайте також У яких столицях ЄС оренда житла «з'їдає» всю мінімальну зарплату

Найдешевшим районом столиці залишається XXIII район — приблизно 901 тис. форинтів (128 тис. грн) за квадратний метр.

Серед великих міст за межами столиці ціни за квадратний метр такі:

у Дебрецені середня ціна перевищує 1,11 млн форинтів (157 тис. грн);

у Сегеді — близько 1 млн форинтів (142 тис. грн);

у Дьйорі — 976 тис. форинтів (138 тис. грн);

у Печі — 958 тис. форинтів (136 тис. грн).

Найнижчі ціни в країні зафіксували у місті Шальготар’ян — лише 319 тис. форинтів (45 тис. грн) за квадратний метр.

Що буде з ринком далі

За словами експеертів, друга половина 2026 року може стати активнішою для ринку житла, ніж перші місяці року.

У травні кількість звернень від потенційних покупців уже почала зростати після слабкого квітня, що може свідчити про поступове відновлення попиту.

Додатково на ринок можуть вплинути дискусії щодо регулювання Airbnb у Будапешті, а також передача житлової політики під контроль нового Міністерства транспорту та інвестицій, що, на думку експертів, може пришвидшити ухвалення рішень у сфері нерухомості.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.