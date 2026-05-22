Що відбувається з цінами на житло в Угорщині

Після кількох років активного зростання ціни на ринку нерухомості Угорщини сповільнилися. Як свідчать аналітичні дані, у квітні ціни на житло продовжили зростати, але значно повільніше, ніж раніше. А в Будапешті ринок уже показав перші ознаки спаду.
Про це свідчать дані нового індексу цін на житло від ingatlan.com, пише hungarianconservative.
Зростання цін сповільнюється
У квітні ціни на житло в Угорщині зросли на 0,8% у місячному вимірі після підвищення на 2% у березні. У річному вимірі темпи зростання також сповільнилися — з 15,8% до 14,3%.
Особливо помітне «охолодження» цін спостерігається в Будапешті. Якщо у березні ціни в столиці зросли на 1,1%, то вже у квітні індекс знизився на 0,1%.
Річне зростання цін у Будапешті теж сповільнилося — з 13,7% до 10,9%. Аналітики припускають, що найближчим часом цей показник може впасти нижче 10% уперше з кінця 2024 року.
Економічний експерт Ласло Балог зазначає, що угорський ринок житла фактично розділився на два сегменти.
У Будапешті на ціни почала впливати державна програма Otthon Start, яка встановила обмеження вартості житла для участі у пільговому кредитуванні — не більше 1,5 млн форинтів (прибл. 213 тис. грн) за квадратний метр. Через це зростання цін у столиці поступово сповільнюється.
Водночас у регіонах та менших містах житло дорожчає швидше, оскільки там ринкові ціни ще помітно нижчі за граничні показники державних програм.
У травні кількість звернень від потенційних покупців уже почала зростати після слабкого квітня, що може свідчити про поступове відновлення попиту.
Додатково на ринок можуть вплинути дискусії щодо регулювання Airbnb у Будапешті, а також передача житлової політики під контроль нового Міністерства транспорту та інвестицій, що, на думку експертів, може пришвидшити ухвалення рішень у сфері нерухомості.