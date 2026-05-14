Інвестиції в ТЦ — від 1000 грн. S1 REIT відкрила продажі нового фонду Сьогодні 15:06 — Фондовий ринок

В Україні з’явився інструмент, що дозволяє стати співвласником великого торгового центру в Києві за ціною кількох чашок кави. Інвестиційна компанія S1 REIT офіційно відкрила продаж сертифікатів свого нового фонду комерційної нерухомості — S1 Plaza Позняки.

Головною особливістю нового продукту є радикальне зниження бар’єру входу. Якщо попередні проєкти компанії були орієнтовані на професійних гравців з капіталом від 122 000 грн, то фонд S1 Plaza Позняки відкриває двері для масового інвестора. Первинний внесок становить лише 1 000 грн, а доінвестувати можна сумами від 100 грн. Фактично, нерухомість тепер конкурує з банківськими депозитами та ОВДП не лише за надійністю, а й за доступністю.

Об’єктом інвестування є торговий центр площею біля 5 000 кв. м у густонаселеному районі столиці. Експерти наголошують на стійкості такого формату. «В активах фонду — торговий центр в межах щільної житлової забудови, він стане частиною прибуткового будинку на понад 750 апартаментів. Цей факт, а також топова локація поблизу станції метро „Позняки“, забезпечить високий клієнтський трафік. Такий формат комерції є найбільш перспективним для Києва. За даними UTG, найнижча вакантність торгових площ характерна для районних ТЦ, розташованих біля місць концентрованого проживання населення. Вона становить лише 6,5%. Для порівняння: середня вакантність столичних ТРЦ — близько 13%», — повідомив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Ключові параметри для інвестора:

Запланована дохідність: 10,4% річних у валюті*;

Виплати: щомісячно, починаючи з першого дня інвестування;

Стадія проєкту: будівництво триває, але понад 60% площ уже заброньовано відомими торговельними мережами.

Особливістю моделі S1 REIT є те, що інвестори не чекають роками на введення об’єкта в експлуатацію. Виплати дивідендів забезпечуються з моменту купівлі сертифіката завдяки капіталізації та ефективному управлінню активами фонду. Це дозволяє нівелювати ризики «заморожених грошей».

«Ми очікуємо, що потенційних інвесторів приваблять не лише якісні характеристики об’єкта, а й суттєво нижчий поріг входу. Це найінклюзивніша пропозиція у нашому портфелі. Якщо для фондів S1 ВДНГ та S1 Obolon первинна інвестиція становить щонайменше 122 000 грн, то у новому фонді поріг входу значно нижчий — від 1 000 грн. Фактично це найдешевший вхідний квиток на ринок якісної комерційної нерухомості Києва. І цей квиток доступний майже будь-кому», — додав Віктор Бойчук.

Для S1 REIT це вже третій фонд у портфелі. Попередні два зосереджені на житловій дохідній нерухомості (S1 ВДНГ та S1 Obolon), тож запуск S1 Plaza Позняки дає можливість інвесторам збалансувати свій портфель, додавши до нього комерційний сектор.

* Інвестиції у фонди S1 Reit захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь із регламентом та зверніться до фінансового консультанта.

