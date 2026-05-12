Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про істотне скорочення кількості рейсів до Греції в зимовому розкладі на 2026−2027 роки.

Як йдеться в заяві на сайті авіакомпанії

Ryanair закриє свою базу в грецьких Салоніках, де у неї базуються три літаки, обмежить польоти до Афін і припинить польоти в непікові місяці до аеропортів острова Крит (Ханья та Іракліон), що призведе до втрати 700 тисяч пасажирських місць (-45%) та 12 маршрутів у майбутньому зимовому сезоні.

Традиційно в такому рішенні лоукостер звинувачує компанії, що керують грецькими аеропортами.

«Ці скорочення пасажиропотоку, яких можна було б уникнути, є прямим результатом нездатності аеропортів компенсувати збір на розвиток аеропортів (ADF), особливо в Салоніках, де німецький монополіст Fraport Greece підвищив аеропортові збори на +66% з 2019 року», — заявив комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннесс.

Він упевнений, що скорочення присутності авіакомпанії в Салоніках на зиму 2026 року стане катастрофою для міста та регіону, оскільки Ryanair забезпечувала 90% міжнародних перевезень туди минулої зими.

При цьому, за його словами, літаки з Салонік будуть перерозподілені до Албанії, регіональної Італії та Швеції, де авіакомпанію більше влаштовують умови виконання польотів.

«У Греції є можливість забезпечити значне зростання цілорічного пасажиропотоку, проте ці інвестиції можуть бути реалізовані лише після того, як німецька монополія Fraport Greece повністю підкориться розумному зниженню податків, введеному грецьким урядом з листопада 2024 року, що дозволить таким авіакомпаніям, як Ryanair, забезпечити необхідне транспортне сполучення для зниження хронічної сезонності в Греції», — додав МакГіннесс.

