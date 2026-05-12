0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021 року

Фондовий ринок
208
Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021 року
Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021 року
Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок зріс на 5,43% - до 694,81 пункту.
Останній раз на такому рівні він був ще до повномасштабної російської агресії — у листопаді 2021 року, пише interfax.
Читайте також
Після того, як під час оголошеного президентом США Дональдом Трампом триденного перемир’я між Україною та рф 9−11 травня та анонсованого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» путін заявив, що «конфлікт» в Україні рухається до завершення й він начебто готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не тільки у Москві, українські цінні папери подорожчали і на інших ринках.
Згідно з даними Варшавської біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру «Астарта» в понеділок зросли в ціні на 8,16%, агрохолдингів «Агротон», ІМК та KSG-Agro — на 8,64%, 3,36% та 3,07%, Milkiland — на 2,76%.
Читайте також
Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, подорожчали на 2,09%, тоді як найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу «Кернел» — на 1,52%.
На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції найбільшого українського виробника курятини — агрохолдингу МХП — в понеділок зросли в ціні на 6,77%, а папери найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар» подорожчали на американській біржі Nasdaq на 4,74%.
Читайте також
Щодо котирувань єврооблігацій України, то на Франкфуртській біржі у перший день цього тижня вони зросли на 1,9−2,5%.
Під час оголошеного перемир’я взаємних далекобійних ударів не було, та на фронті продовжувалися бойові дії, а у прифронтових регіонах — російські атаки дронів, були жертви й постраждалі.
В першу ж ніч після завершення терміну перемир’я росія вже нанесла далекобійні удари дронами по Україні, у тому числі й по Києву.
За матеріалами:
Finance.ua
Акції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems