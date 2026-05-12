Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021 року Вчора 11:13 — Фондовий ринок

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок зріс на 5,43% - до 694,81 пункту.

Останній раз на такому рівні він був ще до повномасштабної російської агресії — у листопаді 2021 року, пише interfax

Після того, як під час оголошеного президентом США Дональдом Трампом триденного перемир’я між Україною та рф 9−11 травня та анонсованого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» путін заявив, що «конфлікт» в Україні рухається до завершення й він начебто готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським не тільки у Москві, українські цінні папери подорожчали і на інших ринках.

Згідно з даними Варшавської біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру «Астарта» в понеділок зросли в ціні на 8,16%, агрохолдингів «Агротон», ІМК та KSG-Agro — на 8,64%, 3,36% та 3,07%, Milkiland — на 2,76%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, подорожчали на 2,09%, тоді як найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу «Кернел» — на 1,52%.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції найбільшого українського виробника курятини — агрохолдингу МХП — в понеділок зросли в ціні на 6,77%, а папери найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар» подорожчали на американській біржі Nasdaq на 4,74%.

Щодо котирувань єврооблігацій України, то на Франкфуртській біржі у перший день цього тижня вони зросли на 1,9−2,5%.

Під час оголошеного перемир’я взаємних далекобійних ударів не було, та на фронті продовжувалися бойові дії, а у прифронтових регіонах — російські атаки дронів, були жертви й постраждалі.

В першу ж ніч після завершення терміну перемир’я росія вже нанесла далекобійні удари дронами по Україні, у тому числі й по Києву.

