Невідомий робив мільярдні ставки на нафту перед заявами Трампа, — Reuters
Деталі
Підозрілі торги
- 23 березня: за 15 хвилин до заяви Трампа про відкладення ударів по Ірану було продано 20 000 лотів Brent і WTI на 1,35 мільярда, 122 мільйони на дизелі та 81 мільйон на бензині. Після анонсу ціни впали на 15%.
- 7 квітня: перед оголошенням про двотижневе припинення вогню відбулися продажі на 2,12 мільярда доларів. Brent просів до 15%.
- 17 квітня: за кілька хвилин до заяви МЗС Ірану щодо Ормузької протоки на ринок виставили активи на 2 мільярди доларів.
- 21 квітня: ставка на 830 мільйонів доларів зроблена за 15 хвилин до подовження Трампом режиму припинення вогню.
