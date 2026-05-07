НКЦПФР попередила інвесторів про нові SCAM-проєкти Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 468

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила перелік потенційно небезпечних інвестиційних проєктів. До списку додали два нові проєкти з ознаками підвищеної ризиковості.

Про це Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

До списку було додано такі SCAM-проєкти:

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 468. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства.

Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі « Захист прав інвесторів ».

На що варто звернути увагу перед інвестуванням

Типовими ознаками небезпеки є відсутність ліцензій та юридичної інформації про засновників, приховування офіційних звітів про діяльність та відсутність державного нагляду, використання агресивної реклами та обіцянка надприбутку, замовчування про будь-які ризики втрати коштів.

Якщо ви виявили підозрілу платформу або стали жертвою зловмисників, НКЦПФР просить повідомляти про це фахівців за адресою: info@nssmc.gov.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним депозитарієм України презентували учасникам ринку концепцію нової моделі реєстрації випусків акцій через Центральний депозитарій, що передбачає спрощення процедури.

Запропонована модель базується на принципі «єдиного вікна» та передбачає цифровізацію процесу без дублювання документів між установами.

На першому етапі нову модель планують застосувати до найпростіших випадків, зокрема створення приватних акціонерних товариств із визначеним колом інвесторів та збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку або додаткового капіталу.

🔎 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.