Apple заплатить $250 млн через Siri: що сталося

На своїй конференції WWDC 2024 компанія Apple зробила величезну ставку на штучний інтелект, пообіцявши цілий набір функцій на базі ШІ, які ще не матеріалізувалися, навіть через два роки.

І тепер технологічний гігант із Купертіно пожинає плоди за зайві обіцянки та невиконання заявленого щодо свого розрекламованого Siri за допомогою ШІ.

Для тих, хто, можливо, не в курсі, на WWDC 2024 Apple активно розхвалювала більш персоналізований Siri, обіцяючи голосового помічника, здатного виконувати контекстні завдання в підтримуваних додатках по голосових команд, використовувати особисті дані для надання індивідуальних послуг, наприклад, сканувати додаток «Повідомлення» для пошуку конкретного під контент на екрані виконання пов’язаних агентських завдань.

Цікаво, що, за деякими недавніми даними Марка Гурмана з Bloomberg, Apple мала випустити ці функції з оновленням iOS 26.4 у лютому 2026 року. Однак ці можливості досі не з’явилися і, очевидно, залишаються в планах, поки Apple продовжує працювати над новим Siri в стилі чат-бота, який будується на основі кастомізованої версії Gemini від Google.

Це підводить нас до суті сьогоднішньої теми. Apple погодилася врегулювати колективний позов на суму 250 мільйонів доларів. Позов звинувачував технологічного гіганта з Купертіно у веденні хибної рекламної кампанії, яка помилково перебільшувала можливості ШІ Siri, спонукаючи покупців до придбання лінійки iPhone 16 на нібито неправдивих підставах.

Слід зазначити, що Apple припинила свою маркетингову кампанію до березня 2025, одночасно відклавши запуск нових функцій Siri.

Згідно з умовами врегулювання, всі, хто подасть претензію, отримають виплату в розмірі 25 доларів за кожний відповідний пристрій, включаючи моделі iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, придбані в період з 10 червня 2002 року. Однак, якщо кількість претензій буде низькою, виплата за кожний відповідний пристрій може становити до 95 доларів.

