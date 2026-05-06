Акції Amazon оновили історичний максимум — причина

Компанія Amazon оголосила про створення інтегрованої платформи Amazon Supply Chain Services (ASCS), яка консолідує всі логістичні потужності компанії: від морських та авіаперевезень до доставки «останньої милі».
Нова пропозиція вже зацікавила таких промислових гігантів, як 3M, Procter & Gamble та American Eagle Outfitters. Після офіційної презентації проєкту ринкова вартість акцій технологічного гіганта злетіла до рекордних показників.
Створення ASCS стало результатом десятирічної стратегії компанії з розбудови власної інфраструктури та зменшення залежності від сторонніх підрядників. Головна мета об’єднання полягає в максимально ефективному використанні наявної мережі складів і транспортного парку.
Аналітики розглядають цей крок як серйозний сигнал для всього транспортного ринку, оскільки Amazon перетворюється на повноцінного конкурента для традиційних логістичних операторів.
Посилення логістичного напряму відбувається на тлі загострення конкуренції в американському секторі електронної комерції, де активність нарощують Walmart, eBay та Wayfair.
За оцінками експертів, інтеграція сервісів дозволить Amazon зміцнити лідерство на новому етапі цифрового зростання йй оптимізувати витрати на пересилання посилок.
