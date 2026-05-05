Які інновації з’явилися у вагонах «Укрзалізниці»

Укразалізниця повідомила, які інновації з’явились у вагонах останнім часом.

«Хоча під час війни ми дещо обмежені в розмаху оновлень і модернізацій, ми щоразу намагаємося знаходити винахідливі рішення, щоб покращити ваші враження від вагона», — пишуть там.

Комфорт

Покращена акумуляторна батарея. Вона дасть змогу поїзній бригаді підготувати комфортну температуру в купе ще до посадки пасажирів — наприклад, поки непідключений вагон стоїть на сонці десь у Хелмі, чекаючи своїх пасажирів.

Безпека

У вагонах присутні камери спостереження з записом, нічною зйомкою та активацією за датчиком руху. Провідник може слідкувати за обстановкою в коридорі через спеціальні монітори в службовому купе. В купе, і у вбиральнях є кнопка екстреного виклику провідника.

Для дітей

Як пишуть в компанії, серед нового — у маленькій вбиральні додано навісні сидіння, а у великій — сповивальні столики підвищеної міцності.

Також оновили підсвітку дзеркал, зону вмивання та механіку відкривання смітників «без рук». У купе є нові дитячі манежі.

Також є тачскрін-керування інтенсивністю та кольором освітлення, шахові дошки на основному столику, а на кожній верхній полиці — додатковий індивідуальний столик із місцем для підсклянника.

Нагадаємо, Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

