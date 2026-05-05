0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які інновації з’явилися у вагонах «Укрзалізниці»

Фондовий ринок
21
Які інновації з’явилися у вагонах «Укрзалізниці»
Які інновації з’явилися у вагонах «Укрзалізниці»
Укразалізниця повідомила, які інновації з’явились у вагонах останнім часом.
«Хоча під час війни ми дещо обмежені в розмаху оновлень і модернізацій, ми щоразу намагаємося знаходити винахідливі рішення, щоб покращити ваші враження від вагона», — пишуть там.

Комфорт

Покращена акумуляторна батарея. Вона дасть змогу поїзній бригаді підготувати комфортну температуру в купе ще до посадки пасажирів — наприклад, поки непідключений вагон стоїть на сонці десь у Хелмі, чекаючи своїх пасажирів.
Читайте також

Які інновації з’явилися у вагонах «Укрзалізниці»

Безпека

У вагонах присутні камери спостереження з записом, нічною зйомкою та активацією за датчиком руху. Провідник може слідкувати за обстановкою в коридорі через спеціальні монітори в службовому купе. В купе, і у вбиральнях є кнопка екстреного виклику провідника.

Для дітей

Як пишуть в компанії, серед нового — у маленькій вбиральні додано навісні сидіння, а у великій — сповивальні столики підвищеної міцності.
Читайте також
Також оновили підсвітку дзеркал, зону вмивання та механіку відкривання смітників «без рук». У купе є нові дитячі манежі.
Також є тачскрін-керування інтенсивністю та кольором освітлення, шахові дошки на основному столику, а на кожній верхній полиці — додатковий індивідуальний столик із місцем для підсклянника.
Нагадаємо, Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems