0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Укрзалізниця вводить динамічні ціни на квитки СВ та 1 класу поїздів «Інтерсіті»

Особисті фінанси
83
Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня
Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня
Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Ці зміни стосуватимуться проїзду у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими. Ціни на них держава не переглядала з 2021 року.
«Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також у операторів таксі, авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміумсегменті, для інших правила не змінюються», — зазначають у компанії.

Як формуватиметься ціна

Вартість квитків у преміумсегменті буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів:
1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70−80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучасний календар свят, канікул, тощо.
2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.
3. Завчасність. Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше.
4. Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90−100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця — ціна знижуватиметься. Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо.

Індексація тарифів на міжнародні перевезення

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року.
На інші типи місць (1 та 2 класи «Інтерсіті», купе) Укрзалізниця вирішила цього сезону лишити вартість і в міжнародних поїздах незмінною.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні. Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду і від класу:
  • вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті — 10% для обох класів;
  • середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;
  • четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;
  • субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяПродаж квитків
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems