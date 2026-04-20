Укрзалізниця вводить динамічні ціни на квитки СВ та 1 класу поїздів «Інтерсіті» Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня

Укрзалізниця запроваджує динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті. Відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також погоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Ці зміни стосуватимуться проїзду у вагонах СВ (люкс) та 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Тарифи на квитки 2 класу та у купейні й плацкартні вагони залишаються соціально орієнтованими. Ціни на них держава не переглядала з 2021 року.

«Динамічне ціноутворення — це світова практика, яка діє не лише серед залізниць світу, а також у операторів таксі, авіаперевезеннях. Нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, які подорожують у преміумсегменті, для інших правила не змінюються», — зазначають у компанії.

Як формуватиметься ціна

Вартість квитків у преміумсегменті буде калібруватись в залежності від чотирьох факторів:

1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70−80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Загалом буде 16 зон сезонності, які відображають сучасний календар свят, канікул, тощо.

2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця вивільняться для інших у найбільш популярні дні.

3. Завчасність. Кількість днів до відправлення поїзда, за яку купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше.

4. Наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90−100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця — ціна знижуватиметься. Впровадження цього механізму потребує доопрацювання ІТ-систем і буде реалізоване окремо.

Індексація тарифів на міжнародні перевезення

Також будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. За новими тарифами квитки в ці вагони будуть реалізовуватися на дати відправлення починаючи від 18 квітня 2026 року.

На інші типи місць (1 та 2 класи «Інтерсіті», купе) Укрзалізниця вирішила цього сезону лишити вартість і в міжнародних поїздах незмінною.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні. Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду і від класу:

вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті — 10% для обох класів;

середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;

четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;

субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.