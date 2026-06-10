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Які виплати отримує військовослужбовиця під час декретної відпустки

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Скільки отримує військовослужбовиця в декреті
Скільки отримує військовослужбовиця в декреті, Фото: magnific
У разі вагітності військовослужбовиці можуть звільнитися зі служби, оформити декретну відпустку з 30-го тижня вагітності, а також перевестися на посади з меншим обсягом роботи. Крім того, їх не можуть залучати до нарядів чи чергувань без добровільної згоди. Під час воєнного стану вагітність також є підставою для звільнення, однак за власним бажанням жінка може залишатися на службі й отримувати повне грошове забезпечення.
Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Як оформити декретну відпустку

Щоб отримати статус вагітної військовослужбовиці, необхідно стати на облік у медичному закладі та отримати підтвердні документи.
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Після цього військовослужбовиця має повідомити командування та надати медичні довідки, які підтверджують стан вагітності.
Також вагітні можуть бути переведені на посади з меншим обсягом роботи (рівнозначні або нижчі) за власною згодою та медичним висновком.

Чи можна звільнитися зі служби

Мобілізовані та військовослужбовиці, які служать за контрактом, можуть звільнитися зі служби у звʼязку із вагітністю.
Для цього потрібно подати рапорт із медичним документом, який підтверджує вагітність. У деяких випадках також може бути призначене проходження ВЛК для підтвердження стану.
Якщо жінка вирішує залишитися на службі, контракт продовжує діяти до завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Які виплати отримує вагітна військовослужбовиця

Із 30-го тижня вагітності військовослужбовицям надається оплачувана відпустка. Щоб оформити відпустку, потрібно подати рапорт, документи з медичного закладу та пройти ВЛК. Відкликання з цієї відпустки заборонено.
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Стандартна тривалість відпустки становить 70 днів до пологів і 56 днів після них (70 днів у разі ускладнень або народження двох і більше дітей).
Під час відпустки військовослужбовиця отримує виплати у розмірі 100% грошового забезпечення, а весь цей період зараховується до вислуги років.
Також для вагітних військовослужбовиць діють додаткові гарантії. Їх не залучають до військових зборів, не можуть направляти у відрядження без особистої згоди та не мають права переводити на нижчу посаду через вагітність без їхнього погодження.
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьВиплати
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