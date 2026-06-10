Чому українці стали більше купувати вітчизняної продукції — результати дослідження Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Більшість українців частіше обирають вітчизняні товари

Понад 60% українців за останній час збільшили споживання товарів вітчизняного виробництва. Водночас мотиви такого вибору відрізняються — від свідомої підтримки економіки до прагнення заощадити або відзначення покращення якості продукції.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Більшість українців частіше обирають вітчизняні товари

За результатами дослідження, 23% опитаних свідомо збільшили частку українських товарів у своїх покупках, щоб підтримати національну економіку. Ще 21% респондентів стали частіше купувати українську продукцію через подорожчання імпортних товарів, а 18,5% пояснили свій вибір покращенням якості вітчизняної продукції.

Водночас 19% опитаних не змінили своїх споживчих звичок або не звертають уваги на країну походження товарів.

Лише 4% респондентів повідомили, що скоротили купівлю українських товарів через незадоволення їхньою якістю, асортиментом або цінами. Ще 1% принципово надає перевагу іноземним аналогам.

Крім того, 13,5% опитаних зазначили, що не замислювалися над цим питанням або не змогли дати однозначної відповіді.

Зміна закупівельних звичок щодо товарів українського виробництва, Інфографіка: Слово і діло

Вибір залежно від статі, віку та регіону проживання

У розрізі соціально-демографічних груп дослідження виявило низку відхилень від загальних тенденцій, які проявляються у відмінностях споживчої поведінки залежно від статі, віку та регіону проживання.

Так, чоловіки та жінки загалом демонструють подібні мотиви підтримки українського виробника або економії, однак жінки дещо частіше керуються чинником якості: 20% із них збільшили купівлю українських товарів через покращення характеристик продукції, тоді як серед чоловіків цей показник становить 16%.

Вікові відмінності проявляються ще виразніше. Наймолодша група респондентів віком 18−29 років рідше обирає українські товари через подорожчання імпортних аналогів — 12% проти 21% загалом, проте частіше не змінює своїх споживчих звичок (26% проти 19%). Натомість серед людей віком 55 років і старше найбільша частка тих, хто обирає українське з міркувань економії (26%), і водночас найменша частка тих, хто не замислювався над країною походження товарів (9%).

Регіональний вимір також демонструє помітні відмінності. Найвищий рівень свідомої підтримки українського виробника зафіксовано на Заході країни — 27% проти 23% загалом, тоді як на Сході цей показник є найнижчим і становить 15%. У західних областях також рідше обирають українське з міркувань економії (14% проти 21%), тоді як на Півночі цей фактор, навпаки, є найпоширенішим і охоплює 25% респондентів.

Окремо виділяється Київ, де зафіксовано найвищий рівень критичного ставлення: 9% опитаних заявили про скорочення купівлі українських товарів через ціну або асортимент (проти 4% загалом), тоді як на Сході найбільша частка тих, хто взагалі не замислювався над цим питанням — 21% проти 13,5% загалом.

Як змінилися споживчі звички українців у купівлі товарів українського виробництва, Інфографіка: Слово і діло

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