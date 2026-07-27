Готівка у 90 валютах, криптовалюта і золото: що задекларували посадовці за 2025 рік (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Результати оцінки декларацій за 2025 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік. За результатами аналізу посадовці задекларували готівку майже у 90 валютах світу, криптовалюту на майже 839 млн грн, закордонну нерухомість на понад 4,1 млрд грн та дорогоцінні метали на понад 1,2 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

НАЗК завершило оцінку ризиків декларацій за допомогою логічного та арифметичного контролю (ЛАК) і сформувало рейтинг ризику для кожної з них. Саме цей показник впливає на відбір декларацій для повної перевірки за ризик-орієнтованим підходом.

ЛАК автоматично аналізує відомості, зазначені в деклараціях, та звіряє їх із даними державних реєстрів та інших інформаційних систем. Водночас система не може виявити активи або майно, якими декларант чи члени його сім’ї фактично користуються, якщо вони не підлягають державній реєстрації або відсутні в офіційних реєстрах.

Тому логічний та арифметичний контроль є лише одним із елементів системи фінансового контролю. Для комплексної перевірки НАЗК також проводить повні перевірки декларацій та моніторинг способу життя.

Повна перевірка передбачає:

перевірку достовірності задекларованих відомостей;

визначення точності оцінки активів;

перевірку на наявність конфлікту інтересів;

виявлення ознак необґрунтованості активів і незаконного збагачення.

Понад 634 тисячі декларацій

Під час кампанії декларування, яка тривала з 1 січня до 31 березня 2026 року, до Єдиного державного реєстру декларацій подали понад 634 тис. декларацій. Автоматизовану перевірку пройшли 40,3% декларацій із тих, які відповідали встановленим критеріям. Йдеться про декларації:

з достатніми даними для ідентифікації членів сім’ї та об’єктів декларування;

які містять інформацію, що може бути перевірена шляхом зіставлення з державними реєстрами та автоматичних розрахунків;

подані за звітні періоди після 2021 року.

Географія витрат декларантів

НАЗК проаналізувало відображені в деклараціях видатки посадовців, здійснені за кордоном у 2025 році, та визначило країни, у яких вони витрачали найбільше коштів. Лідером рейтингу стала Туреччина — понад 1,15 млрд грн.

До трійки лідерів також увійшли Австрія (698,3 млн грн) та США (296,9 млн грн).

Найбільше коштів за кордоном витратили у Туреччині, nazk.gov.ua

Готівка та валютні «вподобання»

Найбільші обсяги готівки декларанти та члени їхніх сімей традиційно зберігають у національній валюті — гривні. Серед іноземних валют беззаперечними лідерами залишаються долар США та євро. Водночас декларації також містять відомості про готівку майже у 90 валютах світу.

До ТОП-5 валют за обсягами готівкових заощаджень, зазначених у деклараціях, також увійшли угорський форинт і японська єна.

Посадовці задекларували криптовалюту на 839 млн грн

Криптовалюта — віртуальний актив, який підлягає декларуванню. Посадовці відзвітували, що мають на кінець 2025 року криптовалюти на загальну суму майже 839 млн грн.

У ТОП-5 криптовалют, які полюбляють декларанти, увійшли:

Tether (USDT): його задекларували на понад 278 млн грн;

Bitcoin: на понад 150 млн грн;

Ethereum: на понад 100 млн грн;

Ripple: на понад 46 млн грн;

Binance Coin (BNB): на понад 9 млн грн.

Посадовці задекларували криптовалюту на 839 млн грн, nazk.gov.ua

Найбільшу сукупну вартість криптовалюти, а це на понад 623 млн грн задекларували декларанти, які щодо своєї посади у декларації обрали позначку «Інше».

Серед категорій державних службовців найбільші обсяги криптовалюти задекларували:

державні службовці категорії «В» — понад 109 млн грн;

категорії «Б» — понад 52 млн грн;

категорії «А» — понад 19 млн грн;

посадові особи місцевого самоврядування п’ятої категорії — понад 14 млн грн.

Найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями — майже на 265 млн грн. Не відстають і посадовці Одеської (понад 99 млн грн), Київської (понад 70 млн грн), Дніпропетровської (понад 63 млн грн) та Закарпатської (понад 57 млн грн) областей.

Найвартісніші криптоактиви задекларовані столичними посадовцями, nazk.gov.ua

Квадратні метри за кордоном

Аналіз декларацій за 2025 рік показав, що декларанти та члени їхніх сімей задекларували за межами України нa праві власності 3 904 об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 4,1 млрд грн.

ТОП-5 країн за кількістю об’єктів задекларованої нерухомості:

Німеччина — 757;

Польша — 503;

Іспанія — 282;

Болгарія — 251;

Велика Британія — 161.

Понад три чверті всіх задекларованих об’єктів становлять квартири — 3 064. На другому місці житлові будинки — 362.

Більше об’єктів оформлено на членів сімей декларантів. Так, члени сімей декларантів є власниками 2 033 об’єктів закордонної нерухомості на 2,2 млрд грн, самі ж декларанти — 1 871 об’єктів на понад 1,9 млрд грн.

Найдорожча закордонна нерухомість за сукупною задекларованою вартістю розташована в Іспанії, Великій Британії, Польщі, США та Болгарії.

Закордонна нерухомість оцінена у понад 4,1 млрд грн, nazk.gov.ua

Дорогоцінні метали

Вартість задекларованих дорогоцінних металів посадовців та членів їхніх сімей сукупно становить понад 1,2 млрд грн.

Із цієї суми самі декларанти зазначили власні дорогоцінні метали на понад 952,5 млн грн, а члени їхніх сімей — на понад 247,9 млн грн.

Найбільшу вартість серед задекларованих дорогоцінних активів має золото у злитках або пластинах — на понад 1,05 млрд грн. Це основний актив у цій категорії як у самих декларантів, так і в членів їхніх сімей.

Далі йдуть:

монети — 139,7 млн грн;

срібло у злитках або пластинах — понад 4,6 млн грн;

золото в порошку — понад 1,6 млн грн;

платина у злитках або пластинах — понад 746 тис. грн;

паладій у злитках або пластинах — понад 286 тис. грн.

Вартість задекларованих дорогоцінних металів посадовців та членів їхніх сімей сукупно становить понад 1,2 млрд грн., nazk.gov.ua

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