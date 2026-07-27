З 1 вересня зростуть студентські стипендії Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

З 1 вересня зростуть студентські стипендії

Із 1 вересня 2026 року в Україні суттєво зміниться система державної підтримки студентів.

Президентська стипендія зросте вдвічі — з 10 тис. до 20 тис. грн на місяць. Збільшаться також академічні та мінімальні стипендії для студентів коледжів.

Про це повідомляє Forbes-Україна з посиланням на інформацію від Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

Як повідомили у підкомітеті з питань державної молодіжної політики, президентську стипендію у розмірі 20 тис. грн призначатимуть абітурієнтам, які складуть національний мультипредметний тест (НМТ) на 185 і більше балів з кожного предмета.

За оцінками парламентського комітету, таким вимогам відповідатиме приблизно 1% цьогорічних вступників — близько 3 тисяч осіб.

Крім президентської стипендії, зростуть і базові виплати студентам вишів:

президентська стипендія — 20 тис. грн на місяць;

академічна стипендія — 5,8 тис. грн;

мінімальна стипендія — 4 тис. грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2550 грн до 5100 грн.

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