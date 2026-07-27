З 1 вересня зростуть студентські стипендії
- президентська стипендія — 20 тис. грн на місяць;
- академічна стипендія — 5,8 тис. грн;
- мінімальна стипендія — 4 тис. грн;
- стипендія за галузевим принципом — з 2550 грн до 5100 грн.
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