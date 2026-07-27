На кого сьогодні найбільший попит на ринку праці, а кого потребуватимуть в майбутньому Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

На кого сьогодні найбільший попит на ринку праці, а кого потребуватимуть в майбутньому

Український ринок праці продовжує змінюватися. Попри війну, роботодавці активно шукають працівників, а за окремими вакансіями пропонують зарплату понад 30 тисяч гривень.

Водночас дедалі більше цінують не лише молодих фахівців, а й кандидатів із багаторічним досвідом.

Про це розповіла директорка департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Вікторія Васильєва, пише kanaldim.tv

Хто найбільше треба

У топі — водії. Особливо певних категорій, водії міжнародники, бо досить багато чоловіків мобілізовано, а логістика, доставка палива, гуманітарної допомоги лише зростає. Водії в топі три роки точно, а в деяких регіонах їх дефіцит сягає 30−40%.

Сфера будівництва. Не вистачає кваліфікованих кадрів мулярів, покрівельників, інженерів-проєктувальників, електрозварників, токарів, особливо високих розрядів. Роботодавці «полюють» за такими фахівцями.

Які професії зараз пропонують заробітну плату понад 30 тис. грн

«Заробітна плата в 30 тис. грн — це не новина на українському ринку. За певними професіями це взагалі стартовий рівень. Зарплата водіїв, особливо міжнародників, може сягати й 100, і 120, і 150 тис. грн. Це вакансії принаймні в нашій базі» — розповідає Вікторія Васильєва.

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Медичний персонал: середній і молодший, реабілітологи, психологи, психотерапевти… Їм зараз піднімають заробітні плати, бо вони конче потрібні для роботи і з цивільними, і з військовослужбовцями.

В приватному секторі це більше стосується стоматології. Зарплати там можуть сягати 80−100 тисяч. Хоча приватні стоматології рідко виставляють свої вакансії. Гадаю, вони самі вишукують кандидатів, тому ми й не бачимо їх у себе.

Які професії, на вашу думку, матимуть найбільший попит за 5−10 років

Як каже експертка, це складно прогнозувати. Але, мабуть, це все ж таки будівництво — бо нам треба буде відбудовувати країну, і такі фахівці матимуть величезний попит. Гуманітарний напрямок, зокрема розмінування й сапери.

«Якщо у вас немає відповідних навичок, то зараз найкращий час, щоб реалізувати себе: змінити професію, опанувати щось нове й врешті-решт змінити життя. Бо сьогодні цінується не стільки працівник, який розповість про свої 20 років досвіду, скільки людина, яка здатна швидко вчитися, бути активною та мобільною», — каже вона.

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