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Які пенсії отримують українці — дослідження

Особисті фінанси
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Від початку року кількість пенсіонерів скоротилася більше, ніж за весь 2025-й
Від початку року кількість пенсіонерів скоротилася більше, ніж за весь 2025-й, Фото: magnific
Станом на 1 липня пенсійні виплати в Україні отримують 9,98 млн громадян. Від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 190,5 тисяч осіб. Розмір середньої пенсії становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер живе на виплату близько 3,5 тис. грн.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Які пенсії отримують українці

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується 9,98 млн пенсіонерів. Лише за другий квартал їхня кількість скоротилася на 74,4 тис. осіб, а з початку року — на 190,5 тис. Це більше, ніж за весь 2025 рік.
Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 7 273 грн (близько $163).
Майже третина всіх пенсіонерів (3,2 млн) отримує виплати, більшу за середню по країні — понад 7 тис. грн. Із них півмільйона мають пенсію понад 20 тис. грн.
Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.
Які пенсії отримують українці
Які пенсії отримують українці, Інфографіка: Опендатабот

Де пенсії найвищі

Пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі пенсії мають жителі столиці та східних областей:
  • Київ — 9 901 грн (на 36% більше за середню);
  • Донецька область — 8 990 грн (на 24% більше);
  • Луганська область — 8 752 грн (на 20% більше).
Водночас є й регіони, де виплати менші за середні. Найменші пенсії отримують у Тернопільської області — 5 657 грн, що на 22% менше від середньої пенсії по країні.
У Чернівецькій області середня пенсія становить 5 839 грн (на 20% менше), а на Закарпатті — 5 918 грн (на 19% менше).
Які пенсії отримують українці — дослідження
Попри вихід на пенсію, 2,8 млн українців (28%), продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу.
У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють такі вимоги:
  • у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років стажу;
  • у 65 років — не менше 15 років стажу.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсіонерСередня пенсія
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