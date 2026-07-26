Які пенсії отримують українці — дослідження Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Від початку року кількість пенсіонерів скоротилася більше, ніж за весь 2025-й, Фото: magnific

Станом на 1 липня пенсійні виплати в Україні отримують 9,98 млн громадян. Від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 190,5 тисяч осіб. Розмір середньої пенсії становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер живе на виплату близько 3,5 тис. грн.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Які пенсії отримують українці

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічується 9,98 млн пенсіонерів. Лише за другий квартал їхня кількість скоротилася на 74,4 тис. осіб, а з початку року — на 190,5 тис. Це більше, ніж за весь 2025 рік.

Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 7 273 грн (близько $163).

Майже третина всіх пенсіонерів (3,2 млн) отримує виплати, більшу за середню по країні — понад 7 тис. грн. Із них півмільйона мають пенсію понад 20 тис. грн.

Водночас кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень.

Які пенсії отримують українці, Інфографіка: Опендатабот

Де пенсії найвищі

Пенсіонери у 7 регіонах отримують виплати, вищі за середні. Найвищі пенсії мають жителі столиці та східних областей:

Київ — 9 901 грн (на 36% більше за середню);

Донецька область — 8 990 грн (на 24% більше);

Луганська область — 8 752 грн (на 20% більше).

Водночас є й регіони, де виплати менші за середні. Найменші пенсії отримують у Тернопільської області — 5 657 грн, що на 22% менше від середньої пенсії по країні.

У Чернівецькій області середня пенсія становить 5 839 грн (на 20% менше), а на Закарпатті — 5 918 грн (на 19% менше).

Попри вихід на пенсію, 2,8 млн українців (28%), продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить 7 994 грн.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні і жінки, і чоловіки можуть вийти на пенсію у 60 років. Проте сам по собі вік не гарантує призначення виплат: ключове значення має наявність необхідного страхового стажу.

У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють такі вимоги:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — не менше 23 років стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.