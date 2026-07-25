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Що потрібно перевірити перед купівлею в інтернеті: поради для безпечного шопінгу

Особисті фінанси
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Онлайн-шопінг
Онлайн-шопінг, Фото: magnific
Сьогодні покупці все частіше обирають онлайн-шопінг. Однак разом із популярністю інтернет-магазинів зростає і ризик натрапити на недобросовісних продавців або шахраїв. Щоб уникнути втрати коштів та проблем із поверненням товарів, українцям рекомендують уважно перевіряти інформацію про продавця ще до оформлення замовлення.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Фахівці наголошують, під час купівлі товарів чи послуг онлайн споживачі мають такі самі права, як і під час укладення договорів на відстані або поза торговельними приміщеннями. Такі гарантії передбачені законом України «Про захист прав споживачів».

Яку інформацію повинен надати продавець

До оформлення замовлення покупець має отримати повну інформацію про товар і умови продажу. Зокрема, продавець зобов’язаний вказати:
  • своє найменування, місцезнаходження та порядок прийняття претензій;
  • основні характеристики товару;
  • ціну, умови оплати та вартість доставки;
  • гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
  • умови поставки або виконання договору;
  • мінімальний строк дії договору, якщо він передбачає регулярні поставки товарів або послуг;
  • вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
  • строк дії пропозиції;
  • порядок розірвання договору.
У Держпродспоживслужбі наголошують, лише при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна оформлювати замовлення.
Якщо ж продавець відмовляється повертати кошти, обмінювати товар або іншим способом врегулювати спір, споживач має право звернутися зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби.
За матеріалами:
Finance.ua
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