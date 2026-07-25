Що потрібно перевірити перед купівлею в інтернеті: поради для безпечного шопінгу Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Онлайн-шопінг, Фото: magnific

Сьогодні покупці все частіше обирають онлайн-шопінг. Однак разом із популярністю інтернет-магазинів зростає і ризик натрапити на недобросовісних продавців або шахраїв. Щоб уникнути втрати коштів та проблем із поверненням товарів, українцям рекомендують уважно перевіряти інформацію про продавця ще до оформлення замовлення.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

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Фахівці наголошують, під час купівлі товарів чи послуг онлайн споживачі мають такі самі права, як і під час укладення договорів на відстані або поза торговельними приміщеннями. Такі гарантії передбачені законом України « Про захист прав споживачів ».

Яку інформацію повинен надати продавець

До оформлення замовлення покупець має отримати повну інформацію про товар і умови продажу. Зокрема, продавець зобов’язаний вказати:

своє найменування, місцезнаходження та порядок прийняття претензій;

основні характеристики товару;

ціну, умови оплати та вартість доставки;

гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;

умови поставки або виконання договору;

мінімальний строк дії договору, якщо він передбачає регулярні поставки товарів або послуг;

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

строк дії пропозиції;

порядок розірвання договору.

У Держпродспоживслужбі наголошують, лише при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна оформлювати замовлення.

Якщо ж продавець відмовляється повертати кошти, обмінювати товар або іншим способом врегулювати спір, споживач має право звернутися зі скаргою до територіального органу Держпродспоживслужби.

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