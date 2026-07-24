До 120 тисяч гривень на авто: у Раді пропонують нову допомогу ветеранам Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Законопроєкти передбачають, що компенсація виплачуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

В Україні пропонують запровадити новий вид державної підтримки для ветеранів і ветеранок з інвалідністю внаслідок війни — часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля. Відповідний механізм передбачають законопроєкти № 15433 та № 15434, які зареєстровано у Верховній Раді.

Про це пише видання Ветеран.

Що передбачають законопроєкти

Документи пропонують виплачувати ветеранам і ветеранкам з інвалідністю внаслідок війни компенсацію у розмірі до 120 тис. грн за самостійно придбаний автомобіль.

Нова виплата має доповнити чинну норму Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка передбачає право осіб з інвалідністю внаслідок війни на безоплатне забезпечення автомобілем за наявності медичних показань і в установленому порядку.

Якщо законопроєкт буде схвалено найближчим часом, то перші компенсації ветерани та ветеранки зможуть отримати вже до кінця року. Для цього пропонується внести зміни до Бюджету-2026 та виділити на виплати 120 мільйонів гривень, чого вистачить на допомогу приблизно тисячі осіб.

Чому пропонують змінити систему

Автори законопроєктів зазначають, що чинний механізм безоплатного забезпечення автомобілями охоплює не всіх ветеранів з інвалідністю, оскільки передбачає наявність медичних показань та виконання низки встановлених вимог.

Крім того, нинішня система, за оцінкою ініціаторів, є малоефективною через складну процедуру оформлення та тривале очікування. У деяких випадках ветерани роками чекають на автомобіль, який на момент отримання вже не відповідає їхнім потребам.

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Також автори законодавчої ініціативи зазначають, що через повномасштабну війну кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни може збільшуватися, що створюватиме додаткове навантаження на чинний механізм забезпечення транспортом.

Тож запровадження механізму виплати часткової компенсації за авто створить більш сучасну систему підтримки. Ветерани та ветеранки зможуть самостійно обрати, хочуть вони скористатися правом на безоплатне отримання транспорту, чи на отримання «живих» коштів.

Як пропонують запроваджувати виплати

Законопроєкти передбачають, що компенсація виплачуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Запровадження нового механізму пропонується здійснювати поетапно:

до 1 січня 2029 року право на компенсацію матимуть особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;

після цього — особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році часткову компенсацію від столиці за придбання нових автомобілів отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни. Загальна сума виплат перевищила 25 млн грн. У 2025 році часткова компенсація за придбаний автомобіль складала 545 000 грн. З 2026 року місто збільшило її до 605 000 грн.

Також ветерани з інвалідністю I або II групи мають можливість отримати компенсацію до 100 000 грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби.

Також ми розповідали , що в застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія. 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава.

Компенсація доступна для авто з об’ємом двигуна до 2 500 см³ або для електромобілів потужністю до 100 кВт. Транспортний засіб не повинен використовуватися для таксі або вантажних перевезень.

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