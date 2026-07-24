Як скоротилась кількість вакансій через ШІ: кого шукають менше Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як скоротилась кількість вакансій через ШІ: кого шукають менше

Через невідповідність навичок кандидатів потребам роботодавців на ринку праці посилюється структурний дисбаланс.

Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди», автори якого проаналізували динаміку вакансій на Work.ua за три роки — від липня 2023-го до червня 2026 року — та зіставили професії з рівнями впливу ШІ за методологією Міжнародної організації праці (МОП).

Які результати

За цей час кількість вакансій для копірайтерів скоротилася на 60% — зі 125 до 50 на місяць. Приблизно так само зменшився попит на перекладачів з англійської мови.

Роботодавці вже шукають AI-копірайтерів — фахівців, які створюють тексти разом із ШІ-моделями. У таких вакансіях пропонують зарплату від 18 000 до 45 000 грн.

Залежно від спеціалізації кількість вакансій для працівників скоротилася так:

56% до 76% для вебпрограмістів;

39% — вебдизайнерів;

42% — адміністраторів інтернет-магазинів;

25% — контент-менеджерів;

20−25% — редакторів і журналістів.

За оцінкою МОП, приблизно кожен четвертий працівник у світі зайнятий у сфері, де генеративний ШІ може виконувати частину завдань: писати листи, складати звіти або відповідати клієнтам. Найбільше його вплив відчувають офісні професії.

В Україні ШІ поки що рідко вказують безпосередньо у вакансіях. На Work.ua штучний інтелект або нейромережі згадуються лише в 0,1% пропозицій роботи.

кожен десятий українець вважає ШІ загрозою для своєї професії. Раніше ми писали , щовважає ШІ загрозою для своєї професії.

Майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.

Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.

5 навичок, які не втратять цінності в епоху ШІ. Також ми писали проякі не втратять цінності в епоху ШІ.

Раніше Міністерство цифрової трансформації та Top Lead опитали понад 200 українських компаній про те, як вони використовують ШІ та який ефект це має для бізнесу.

Як видно з результатів, 93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування.

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