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Як скоротилась кількість вакансій через ШІ: кого шукають менше

Особисті фінанси
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Як скоротилась кількість вакансій через ШІ: кого шукають менше
Як скоротилась кількість вакансій через ШІ: кого шукають менше
Через невідповідність навичок кандидатів потребам роботодавців на ринку праці посилюється структурний дисбаланс.
Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди», автори якого проаналізували динаміку вакансій на Work.ua за три роки — від липня 2023-го до червня 2026 року — та зіставили професії з рівнями впливу ШІ за методологією Міжнародної організації праці (МОП).

Які результати

За цей час кількість вакансій для копірайтерів скоротилася на 60% — зі 125 до 50 на місяць. Приблизно так само зменшився попит на перекладачів з англійської мови.
Роботодавці вже шукають AI-копірайтерів — фахівців, які створюють тексти разом із ШІ-моделями. У таких вакансіях пропонують зарплату від 18 000 до 45 000 грн.
Залежно від спеціалізації кількість вакансій для працівників скоротилася так:
  • 56% до 76% для вебпрограмістів;
  • 39% — вебдизайнерів;
  • 42% — адміністраторів інтернет-магазинів;
  • 25% — контент-менеджерів;
  • 20−25% — редакторів і журналістів.
За оцінкою МОП, приблизно кожен четвертий працівник у світі зайнятий у сфері, де генеративний ШІ може виконувати частину завдань: писати листи, складати звіти або відповідати клієнтам. Найбільше його вплив відчувають офісні професії.
В Україні ШІ поки що рідко вказують безпосередньо у вакансіях. На Work.ua штучний інтелект або нейромережі згадуються лише в 0,1% пропозицій роботи.
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Раніше ми писали, що кожен десятий українець вважає ШІ загрозою для своєї професії.
Майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері. Водночас понад половина респондентів не сприймають ШІ як загрозу для своєї роботи.
Серед українців, які наразі працюють або навчаються, понад 60% не відчувають прямої загрози з боку штучного інтелекту у своїй професійній сфері.
Також ми писали про 5 навичок, які не втратять цінності в епоху ШІ.
Раніше Міністерство цифрової трансформації та Top Lead опитали понад 200 українських компаній про те, як вони використовують ШІ та який ефект це має для бізнесу.
Як видно з результатів, 93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.
Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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