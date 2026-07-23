Чому компанії повертають джуніорів і мідлів після ставки на ШІ Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Чому компанії повертають джуніорів і мідлів після ставки на ШІ

Штучний інтелект справді здатен пришвидшувати роботу, зменшувати витрати й автоматизувати частину рутинних завдань.

Проте роботодавці, які сприйняли це як можливість швидко скоротити фахівців початкового та середнього рівня, зіткнулися з неочевидною проблемою: разом із людьми з компаній зникли контекст, контроль якості, відповідальність і майбутній кадровий резерв, пише budni.robota.ua

Ще кілька років тому сценарій здавався майже безпрограшним. Якщо генеративний штучний інтелект може написати текст, підготувати презентацію, відповісти клієнту, проаналізувати таблицю або створити фрагмент коду за кілька хвилин, навіщо утримувати команду людей, які виконують подібну роботу кілька годин?

Читайте також Інвестори почали зменшувати ставки на виробників ШІ-чипів

Першими під тиском опинилися джуніор-спеціалісти. Саме вони найчастіше працювали з чернетками, пошуком інформації, типовими запитами клієнтів, нескладним кодом, звітами та іншими завданнями, які найкраще піддавалися автоматизації.

Згодом ця логіка поширилася і на фахівців середнього рівня: якщо ШІ може генерувати результат, а сеньйор — перевірити його, компанії вирішили, що проміжна ланка стає зайвою.

Але на практиці виявилося, що роботодавці автоматизували окремі операції, а скоротили повноцінні ролі. І різниця між цими двома рішеннями виявилася значно дорожчою, ніж очікувалося.

Генеративний ШІ здатен повністю автоматизувати окремі завдання, проте професії зазвичай поєднують операції з різним рівнем складності. Тому в більшості випадків технологія радше змінює роботу людини, ніж повністю усуває потребу в ній. Максимальний ефект спостерігається там, де ШІ доповнює працівників, а його результати проходять людську перевірку.

Читайте також Інвестори почали зменшувати ставки на виробників ШІ-чипів

Умовно кажучи, генератор тексту може забрати 40% роботи копірайтера, але це не означає, що компанія може звільнити 40% копірайтера. Решта його функцій — пошук інсайту, робота з брендовим голосом, комунікація з клієнтом, фактчекінг, редагування та відповідальність за фінальний результат — нікуди не зникають.

За даними дослідження NBER , проведеного за участі 5 179 операторів служби підтримки, доступ до ШІ-асистента підвищив середню продуктивність на 14%. Для новачків і менш кваліфікованих працівників приріст сягав 34%, тоді як для найдосвідченіших був мінімальним. Інструмент допомагав молодшим працівникам швидше засвоювати найкращі практики сильніших колег.

Тобто бізнес отримує найбільшу віддачу не тоді, коли замінює джуніора моделлю, а коли дає джуніору модель і створює систему контролю.

Звільняючи працівників, яких ШІ може посилити найбільше, компанія відмовляється від значної частини потенційного приросту продуктивності.

Якщо джуніори є кадровим резервом, то мідл-спеціалісти часто виконують роль організаційної сполучної тканини.

Вони вже достатньо досвідчені, щоб працювати самостійно, але все ще безпосередньо залучені до виробничого процесу. Саме вони знають, як формальні правила компанії працюють у реальності, пам’ятають попередні рішення, координують суміжні команди, пояснюють завдання молодшим працівникам і відфільтровують проблеми до того, як вони потрапляють до керівництва.

Значна частина цієї роботи погано зафіксована в посадових інструкціях. Тому під час аналізу завдань вона може виглядати як непотрібна бюрократія: зустрічі, перевірки, уточнення, короткі консультації, робота з конфліктами та винятками.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.