Що можна перевозити в метро без доплати, а за що треба платити
Безоплатно можна перевозити:
- багаж (валізи, контейнери, клітки, дитячі самокати), який не перевищує в сумі трьох вимірів 120 см (довжина, ширина, висота);
- довгомірні предмети (вудки, карнизи, плінтуси, саджанці дерев), які не перевищують 150 см;
- габаритні речі (канцелярські тубуси, рулони, шпалери, доріжки, лінолеум) діаметром до 10 см та до 100 см висоти.
Багаж підлягає оплаті:
- якщо габарити перевищують норму для безоплатного перевезення, але не перевищують заборонену, то такий багаж підлягає оплаті в розмірі встановленого тарифу на одну поїздку;
- якщо пасажир має право пільгового проїзду в метрополітені, він має оплатити перевезення свого багажу.
Заборонено перевозити:
- багаж, який має габарити в сумі трьох вимірів більше ніж 200 см;
- довгомірні предмети, що перевищують 220 см;
- габаритні речі (рулони), розміри яких перевищують діаметр 15 см та довжину 170 см.
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