В Україні прогнозують дефіцит 2,6 млн працівників: кого найбільше потребуватиме ринок Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Відбудова стане головним драйвером ринку праці

Українська економіка впродовж наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 млн нових працівників. Найбільший попит прогнозується на технічних спеціалістів, інженерів і кваліфікованих робітників.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, в Україні змінюють підхід до формування державного замовлення на підготовку фахівців. Відтепер воно має ґрунтуватися не лише на можливостях закладів вищої освіти, а й на прогнозованих потребах економіки та ринку праці.

Відповідну концепцію розробляли майже два роки. Вона закладена в законопроєкті № 10399, який уже підготовлений до другого читання. Водночас уряд запустив зміни через експериментальну постанову.

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Держзамовлення формуватимуть з урахуванням потреб економіки

За словами Бабака, Україна проходить період масштабної економічної трансформації. Відбудова країни, євроінтеграція, демографічні зміни, розвиток технологій і структурні зміни в економіці формують нові вимоги до ринку праці. За таких умов державна політика у сфері освіти та розвитку людського капіталу має спиратися не лише на поточний попит роботодавців, а й на оцінку майбутніх потреб економіки.

Саме для цього було проведено оцінку майбутньої потреби у фахівцях і робітничих кадрах. Вона дає змогу визначити довгострокові тенденції розвитку ринку праці та використовується як одна з основ для формування державного замовлення.

При цьому, як наголошує Бабак, йдеться не про поділ професій на «потрібні» й «непотрібні» або обмеження вибору спеціальності. Оцінка є інструментом стратегічного планування у сферах освіти, зайнятості та розвитку людського капіталу.

До 2036 року економіці знадобиться на 1,7 млн більше працівників

За результатами моделювання загальна потреба економіки у зайнятих зростатиме:

з 12,9 млн осіб у 2025 році (включно з неформальною зайнятістю);

до 13,6 млн осіб у 2030 році;

до 14,6 млн осіб у 2036 році.

Таким чином, до 2036 року економіці знадобиться приблизно на 1,7 млн більше зайнятих, ніж у 2025 році.

Водночас змінюватиметься не лише кількість зайнятих, а й структура попиту. Економіка дедалі більше потребуватиме технічних, інженерних, виробничих, будівельних, медичних, наукових та інших прикладних знань і навичок.

Відбудова стане головним драйвером ринку праці

Однією з ключових тенденцій стане різке зростання попиту на працівників, пов’язаних із відновленням та модернізацією країни.

Найшвидше зростатиме потреба у будівельній галузі. Якщо у 2025 році в ній було зайнято близько 520 тис. осіб, то до 2036 року цей показник може зрости до 1,24 млн працівників. Це пов’язано як із післявоєнною відбудовою, так і з модернізацією житлової, транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури.

У зв’язку з цим зростатиме попит на:

будівельників;

інженерів;

архітекторів;

проєктувальників;

фахівців із технічного нагляду;

менеджерів інфраструктурних проєктів.

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Суттєве зростання прогнозується і в переробній промисловості. Потреба у працівниках збільшиться:

з приблизно 1,3 млн осіб у 2025 році;

до 1,6 млн у 2030 році;

до понад 1,7 млн у 2036 році.

Загалом потреба у працівниках переробної промисловості зросте майже на 400 тис. осіб. Це відображає стратегічну трансформацію української економіки. Якщо раніше значна частина експорту формувалася за рахунок сировинної продукції, то в майбутньому дедалі більшу роль відіграватимуть виробництво, переробка та створення доданої вартості всередині країни.

Очікується, що дедалі більшим буде попит на технологів, інженерів виробництва, операторів обладнання, фахівців із контролю якості, спеціалістів із виробничих процесів і представників сучасних робітничих професій.

Потреба у працівниках сфери професійної, наукової та технічної діяльності може зрости майже на 75%:

з 500 тис. осіб у 2025 році;

до 750 тис. у 2030 році;

до майже 880 тис. у 2036 році.

Йдеться про інженерні послуги, консалтинг, наукові дослідження, технічне проєктування та професійні сервіси для бізнесу.

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У довгостроковій перспективі кількість зайнятих у сільському господарстві поступово скорочуватиметься:

з 1,8 млн осіб у 2025 році;

до 1,57 млн у 2036 році.

Водночас у 2027−2030 роках прогнозується тимчасове зростання потреби до 1,81 млн працівників. Однак це не означає скорочення ролі агросектору в економіці. Навпаки, розрахунки відображають глобальну тенденцію підвищення продуктивності праці.

У секторі інформації та телекомунікацій чисельність працівників істотно не зміниться:

з 290 тис. осіб у 2025 році;

до 280 тис. у 2030 році;

263 тис. у 2036 році.

Водночас це не означає втрати значення ІТ. Галузь демонструє високу продуктивність праці, а цифрові технології дедалі активніше інтегруються в усі сфери економіки.

Кількість зайнятих у сфері освіти залишатиметься майже незмінною — близько 1,23−1,24 млн осіб. Основним викликом стане не збільшення чисельності працівників, а оновлення кваліфікацій і швидша адаптація системи освіти до потреб ринку праці.

Водночас у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги прогнозується стабільне зростання:

близько 860 тис. працівників у 2025 році;

930 тис. — у 2030 році;

майже 945 тис. — у 2036 році.

Попит зростатиме на лікарів, середній медичний персонал, фахівців із фізичної та психологічної реабілітації, соціальних працівників і спеціалістів із догляду.

За результатами оцінки, економіка також потребуватиме більшої кількості фахівців, які забезпечують роботу підприємств незалежно від галузі. Йдеться про економістів, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів, юристів та інших спеціалістів у сфері бізнесу, адміністрування і права.

Найбільше зростатиме попит на робітничі професії

До 2036 року найбільше зростання очікується серед таких професійних груп:

кваліфіковані робітники з інструментом — з 1,24 млн до 1,79 млн осіб;

професіонали — з 2,66 млн до 3,02 млн;

фахівці — з 1,82 млн до 2,14 млн;

працівники металургійних і машинобудівних професій — з 678 тис. до 982 тис.;

робітники з обслуговування технологічного устаткування та машин — з 989 тис. до 1,19 млн;

технічні службовці — з 1,16 млн до 1,33 млн.

До 2036 року економіці знадобиться понад 2,6 млн нових працівників

Окремо проведено оцінку потреби в нових кадрах, тобто людях, які мають приєднатися до ринку праці для забезпечення економічного зростання, створення нових робочих місць і заміщення працівників, які вибуватимуть через вихід на пенсію, міграцію чи інші демографічні фактори.

Потреба у нових кадрах не покриватиметься виключно випускниками закладів освіти. Її забезпечення потребуватиме також поступового повернення економічно неактивного населення до зайнятості та повернення частини мігрантів.

За результатами оцінки, у 2032−2036 роках українській економіці знадобиться близько 2,62 млн нових працівників.

Найбільший попит прогнозується на:

кваліфікованих робітників з інструментом — близько 516 тис. осіб;

фахівців — близько 427 тис.;

працівників сфери торгівлі та послуг — близько 333 тис.;

робітників металургійних і машинобудівних професій — близько 282 тис.;

технічних службовців — близько 266 тис.

За словами Бабака, значну частину нового попиту формуватимуть галузі, пов’язані з відбудовою та модернізацією країни. Саме тому найбільше зростатиме потреба у кваліфікованих робітниках, а також інженерних і технічних спеціалістах.

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