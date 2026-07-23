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Українці сплатили понад 6 млрд грн податку на нерухомість за пів року: регіони-лідери

Казна та Політика
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Найбільші суми податку на нерухомість сплатили власники об'єктів у столиці та кількох областях.
Найбільші суми податку на нерухомість сплатили власники об'єктів у столиці та кількох областях.
У січні-червні 2026 року власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 6,1 млрд грн податку на нерухоме майно. Це на 8,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна податкова служба.
З початку року податок на нерухоме майно сплатили понад 500 тис. платників.
У ДПС наголосили, що ці надходження залишаються в місцевих бюджетах і спрямовуються на фінансування освіти, охорони здоров’я, благоустрою, ремонту доріг, підтримку комунальної інфраструктури та інші потреби громад.

Лідери за надходженнями

Найбільші суми податку на нерухомість сплатили власники об’єктів у столиці та кількох областях.
Лідерами за обсягом надходжень стали:
  • Київ — 1,2 млрд грн;
  • Київська область — 674,3 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 620 млн грн;
  • Львівська область — 602,8 млн грн.
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У податковій нагадали, що податок на нерухоме майно сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені Податковим кодексом норми:
  • квартири понад 60 кв. м;
  • житлового будинку понад 120 кв. м;
  • квартири та будинку одночасно понад 180 кв. м.
Податок нараховується лише на площу, що перевищує встановлений ліміт.
Розмір податку залежить від рішення місцевої влади. Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставку, яка не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр понад установлену норму. Саме тому сума податку може відрізнятися залежно від територіальної громади.
Фізичним особам повідомлення-рішення із зазначенням суми податку надсилає контролюючий орган. Після його отримання власник нерухомості має сплатити визначене податкове зобов’язання у строки, передбачені Податковим кодексом.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДПС
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