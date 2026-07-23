Україна ризикує втратити мільярд доларів від металургії Сьогодні 06:50 — Казна та Політика

Українська гірничо-металургійна галузь одночасно стикається зі зростанням виробничих витрат і втратою ключових ринків збуту.

Сукупне додаткове навантаження на підприємства оцінюється у $300−350 млн на рік, тоді як скорочення експорту та внутрішніх продажів може призвести до втрат на $0,9−1,1 млрд.

Про це йдеться у аналітиці GMK Center.

У першому півріччі 2026 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Але найбільші ризики для галузі припадають на другу половину року — коли одночасно починають діяти нові європейські торговельні обмеження та внутрішні тарифні рішення.

Одним із найбільших викликів — нова система тарифних квот Європейського Союзу, яка запрацювала з 1 липня. Індивідуальні квоти для українських виробників у середньому приблизно на 60% нижчі за фактичні обсяги експорту минулого року, а мито на поставки понад квоту збільшено з 25% до 50%. Це може призвести до скорочення експорту сталі на 1,3−1,5 млн тонн щороку та втрати $850 млн — $1 млрд валютної виручки.

Додатковий тиск створює механізм транскордонного вуглецевого коригування CBAM. Українські виробники через високу вуглецеву інтенсивність традиційного доменного виробництва сплачують більше, ніж конкуренти, які використовують електродугові печі. Вже у 2026 році CBAM може скоротити експорт української металопродукції ще на $400−450 млн.

Одночасно українські металурги стикаються зі збільшенням витрат практично за всіма основними напрямками. Найбільше навантаження пов’язане із запланованим переглядом вантажних тарифів Укрзалізниці на 30% у серпні, та ще на 15% - з початку 2027 року. Це може підвищити собівартість виробництва тонни сталі на $20−25 і додати підприємствам ГМК $150−180 млн витрат на рік.

Ще одним фактором є перегляд тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії. Запропоноване підвищення на 25%, за оцінками галузі, означатиме додаткові витрати щонайменше 500 млн грн на рік. Також зростають витрати на газ через нові тарифи на його розподіл.

Окремим викликом залишається дефіцит персоналу: більшість великих металургійних підприємств розташовані поблизу лінії фронту, а мобілізація та відтік населення істотно скоротили доступну кількість працівників.

Тим часом ситуація на внутрішньому ринку погіршується: у першому півріччі 2026 року імпорт довгомірного прокату збільшився на 68%, тоді як продажі української продукції скоротилися приблизно на 100 тис. тонн. Втрати внутрішніх продажів цього року можуть становити ще $50−60 млн. Основною причиною називають погіршення конкурентоспроможності українських виробників порівняно з постачальниками з інших країн, особливо з Туреччини та Китаю.

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