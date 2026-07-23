Україна залучає €1,5 мільйона гранту на впровадження морського «єдиного вікна» Сьогодні 03:16 — Казна та Політика

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту залучає грант ЄС у розмірі 1,5 млн євро на новий етап впровадження морського «єдиного вікна» в портах

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Україна продовжує реалізацію проєкту технічної допомоги Європейського Союзу, який є основою для впровадження в українських портах Морського єдиного вікна (Maritime National Single Window), що відповідатиме європейським та міжнародним стандартам», — сказано в повідомленні.

Проєкт переходить на нову фазу, яка реалізовуватиметься за підтримки Європейської Комісії через Європейське агентство з безпеки на морі (EMSA). Загальний бюджет фази становить 1,5 млн євро та триватиме з 2027 по 2028 рік.

Під час реалізації проєкту буде проаналізовано можливості інтеграції існуючих цифрових рішень, зокрема системи DocPort, до майбутнього Морського єдиного вікна.

До складу нової системи можуть бути інтегровані окремі компоненти DocPort, які відповідатимуть вимогам законодавства ЄС та міжнародним стандартам.

Що таке Морське єдине вікно

Морське єдине вікно — це сучасна цифрова система, яка дозволяє судноплавним компаніям та морським агентам подавати всю необхідну інформацію про суднозаходи через єдиний електронний портал.

Мета проєкту

Запровадження такої системи має забезпечити електронний обмін даними між судноплавними компаніями, портами та державними органами за єдиними європейськими правилами.

У перспективі це дозволить інтегрувати українські порти до європейського цифрового простору морських перевезень.

Підготують законодавчу базу

«Наше завдання — впровадити в Україні Морське єдине вікно, яке буде повністю відповідати європейським та міжнародним вимогам і зможе інтегруватися до європейської системи обміну даними. Це важливий крок для цифровізації морської галузі, спрощення процедур заходу суден до українських портів та виконання наших євроінтеграційних зобов’язань», — зазначив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

У межах проєкту буде проведено комплексний аналіз чинної системи оформлення суден в українських портах, визначено оптимальну модель управління майбутнім Морським єдиним вікном, розподіл повноважень між усіма державними органами та роль існуючих цифрових рішень, зокрема системи DocPort.

Окремий напрям роботи стосуватиметься гармонізації українського законодавства з європейськими вимогами.

Експерти підготують комплексний закон про Морське єдине вікно, необхідні підзаконні акти, національний словник даних та рекомендації щодо поетапного впровадження системи.

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